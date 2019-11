Uniek: Red Bull voert pitstop uit in zero-g

Red Bull Racing zette onlangs weer een nieuw wereldrecord neer met de snelste pitstop ooit in de Formule 1. Daar liet het team van Max Verstappen het niet bij. Het trok met de RB1 uit 2005 naar het Russische trainingscentrum voor kosmonauten in Star City om een gewichtloze pitstop uit te voeren.

Het demonstratieteam van Red Bull kroop in een Ilyushin Il-76 MDK, een trainingstoestel voor kosmonauten. Tijdens een paraboolvlucht maakt het vliegtuig een steile klim naar een hoogte van 33.000 voet om dan weer scherp te dalen. Op het hoogste punt van dat traject is er een periode van twintig seconden waarin het vliegtuig gewichtloos is. Meer dan genoeg tijd voor de monteurs van Red Bull om een feilloze pitstop uit te voeren, zou je denken. Zo simpel was het toch niet. De wagen en het materiaal van de tienkoppige filmcrew moest natuurlijk goed vastgemaakt worden, zodat er bij elke parabool slechts 15 seconden overbleven voor de crew om een pitstop uit te voeren en op film vast te leggen.

"Het was veel zwaarder dan ik dacht", zegt monteur Joe Robinson. “Je realiseert je pas hoe erg je afhankelijk bent van de zwaartekracht als die er niet is. Iets eenvoudigs als het vastmaken van een wielmoer wordt heel moeilijk wanneer de wagen door de lucht zweeft en de enige controle die je hebt via je enkels gaat, die vastgemaakt zijn aan de vloer. Het daagt je uit om anders te denken en te handelen en dat was briljant. Het was een unieke ervaring in mijn leven. Ik had er wel een maand willen blijven. Dit is het coolste dat het Live Demo Team ooit heeft gedaan met een demonstratiewagen.”

Het is niet de eerste keer dat een Formule 1-team een paraboolvlucht maakt. In 1999 maakte David Coulthard al een keer een gewichtloze vlucht met een McLaren F1-wagen, weliswaar zonder pitstop.

Bekijk de foto's: