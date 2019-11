Red Bull Racing verbetert eigen pitstoprecord in Brazilië

Het vorige record (van dit seizoen) was ook al in handen van Red Bull Racing. Tijdens de uiterst chaotische race in Hockenheim noteerde Verstappens pitcrew een toptijd van 1,88 seconden. Op het Autodromo José Carlos Pace toonde dezelfde ploeg aan dat het nog sneller kon. Ditmaal ging de stop namelijk zeshonderdste van een seconde sneller, een aangescherpt record dus.

Opmerkelijk is dat Red Bull het record beide keren onder uiterst stressvolle omstandigheden noteerde. Het ging met andere woorden niet om 'een vrije stop' aan het eind van de race, om bijvoorbeeld de snelste raceronde aan te vallen. In Brazilië stond de druk vol op de ketel toen Lewis Hamilton voor de tweede keer een undercut probeerde. Waar Mercedes 3,3 seconden over de bandenwissels deed, pakte Red Bull bijna anderhalve seconde aan pure winst. Het bleek van doorslaggevend belang om weer voor de zesvoudig wereldkampioen op de baan te komen.

De onderstaande tabel laat sowieso glashelder zien dat Red Bull het qua pitstops top voor elkaar heeft. Zo heeft de formatie van Christian Horner al vier maal een pitstop onder de twee seconden laten klokken. Voor een goed begrip: van de voltallige concurrentie is enkel Williams - een team dat qua stops ook hoge ogen gooit - dit eenmaal gelukt.

De snelste pitstops van 2019

Grand Prix Tijd (sec.) Team Coureur Melbourne 2,19 Red Bull Pierre Gasly Sakhir 2,17 Red Bull Max Verstappen Shanghai 2,15 Red Bull Max Verstappen Baku 2,27 Ferrari Charles Leclerc Barcelona 2,07 McLaren Carlos Sainz Monaco 2,07 Williams Robert Kubica Montreal 2,00 Williams Robert Kubica Paul Ricard 1,97 Williams Robert Kubica Spielberg 2,02 Williams Robert Kubica Silverstone 1,90 Red Bull Pierre Gasly Hockenheim 1,88 Red Bull Max Verstappen Boedapest 2,19 Williams George Russell Spa 2,02 Williams George Russell Monza 2,15 Williams Robert Kubica Singapore 2,24 Williams Robert Kubica Sochi 2,24 McLaren Lando Norris Suzuka 2,27 Williams Robert Kubica Mexico-Stad 1,93 Red Bull Alexander Albon Austin 2,02 Red Bull Alexander Albon Sao Paulo 1,82 Red Bull Max Verstappen