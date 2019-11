Ferrari: "Regels moeten duidelijker zijn na dwaze aanrijding"

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde strenge regels op in de tijd van Lewis Hamilton en Nico Rosberg, die ook enkele keren over de schreef gingen en met elkaar contact maakten. Binotto beseft dat hij naar de aanrijding in Brazilië ook wat moet verzinnen. Na de race noemde hij het contact “dwaas”, iets wat hij in Maranello wil verduidelijken.

"Ik weet niet wat Toto deed. Ik wil niet oordelen en het interesseert me ook niet”, stelde Binotto. “We moeten binnen het team wel zeker verduidelijken wat dwaas is en wat niet. We zitten op de limiet. Als er een crash gebeurt, dan gaat er wat mis. Daar is geen twijfel over. Als je vrij bent om tegen elkaar te racen, dan ben je ook echt vrij en is het een kwestie van hoeveel risico je neemt. Hier was dat risico zeker niet nodig.”

Binotto paste eerder dit seizoen teamorders toe waar nodig, maar liet Vettel en Leclerc op andere momenten ook tegen elkaar racen. Het tweetal strijdt om de positie van nummer één binnen het team. De komst van opkomend talent Leclerc lijkt daarbij geen positieve impact te hebben op de viervoudig wereldkampioen. Binotto vraagt zichzelf ook af wat het team dit jaar beter had kunnen doen om de weinig comfortabele situatie onder controle te krijgen. “Er zijn altijd dingen die je beter kan doen, maar in dit geval was het duidelijk de fout van de rijders”, vervolgde Binotto. "Wat hadden wij als team beter kunnen doen? Dat gaan we niet in het heetst van de strijd beslissen, maar we zullen er over nadenken. Dat is iets wat we zeker moeten verbeteren zodat het in de toekomst niet meer gebeurt."

Met medewerking van Scott Mitchell