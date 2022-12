Na twee seizoenen in dienst van Alpine maakt Fernando Alonso in 2023 de overstap naar Aston Martin. Hij volgt daar Sebastian Vettel op, die na afloop van het F1-seizoen 2022 zijn helm aan de wilgen hing. Hoewel Alonso nog tot en met 31 december onder contract staat bij Alpine, mocht hij vorige week tijdens de post-season test in Abu Dhabi wel voor het eerst instappen bij zijn nieuwe werkgever. De 41-jarige coureur uit Oviedo reed daarbij met een camouflagehelm en een overall en bolide zonder sponsorlogo's, maar dat weerhield hem er niet van om meteen een goede indruk achter te laten op zijn nieuwe teambaas Mike Krack.

Krack ziet dat Aston Martin met Alonso een winnaar in huis heeft gehaald, die met zijn vastberadenheid en passie in staat is om het hele team op sleeptouw te nemen. "Bij Fernando heb ik altijd het beeld van de Mexicaanse GP voor me, toen hij gefrustreerd was dat hij door zijn pech niet op de zevende plek eindigde. Dit is een voorbeeld van vastberadenheid en motivatie", zegt Krack in gesprek met BBC. "Als iemand zo'n passie en drive om te winnen heeft, dan heeft het een impact op het team. We konden duidelijk zien dat iedereen heel blij was dat deze man dinsdag in de auto stapte. Ik denk dat de vonk van zijn eigen passie en het verlangen om te winnen is overgeslagen op het team."

Tweevoudig wereldkampioen Alonso is bij Aston Martin dus de opvolger van Vettel, die vier keer de wereldtitel bemachtigde. Door hun afkomst verschilt het tweetal volgens Krack van karakter, maar tegelijkertijd ziet hij ook een belangrijke overeenkomst tussen de twee voormalig F1-kampioenen. "Ze hebben een heel andere achtergrond. De ene is een Latino en de ander een Duitser en dat zorgt voor een groot verschil", aldus Krack. "Wat ze echter allebei hebben, is de focus - de focus op verbeteren, het boeken van progressie en het aanstippen wat ons progressie oplevert, in plaats van dat ze alleen een gedetailleerd verhaal vertellen."