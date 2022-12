Eindrapport Sebastian Vettel: Groot coureur, nog betere ambassadeur

Het Formule 1-seizoen van Sebastian Vettel

Positie in het wereldkampioenschap: 12

Aantal WK-punten: 37

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 9e plaats (Monaco, Azerbeidzjan, Japan, Brazilië, Abu Dhabi)

Beste resultaat: 6e plaats (Azerbeidzjan, Japan)

Rapportcijfer: 7,1

Toen Sebastian Vettel bij Ferrari werd weggewerkt - volgens Mattia Binotto was dat slechte nieuws brengen één van zijn moeilijkste momenten als teambaas en was het een besluit van John Elkann - zocht de Duitser nieuw elan. De viervoudig wereldkampioen dacht het te vinden bij Aston Martin, een team waar de mogelijkheden onder impuls van Lawrence Stroll onbegrensd zouden zijn. Vettel leek er bovendien de geknipte man voor, met zijn technische kennis en het vermogen om een team verder vooruit te brengen - hetgeen ook wel deels is gebeurd in zijn beginperiode bij Ferrari.

Twee jaar later moet de conclusie luiden dat de opzet bij Aston Martin niet is geslaagd. Vettel is daar zelf nogal hard in als je het vraagt in een mediasessie: "Je kunt zeggen dat we gefaald hebben", laat de man uit Heppenheim dan weten. Vettel is met zo'n constatering ietwat streng voor zichzelf. Hij heeft weliswaar steken laten vallen, maar de oorzaak ligt niet primair bij hem. De voornaamste conclusie moet luiden dat Aston Martin de ambities (nog) niet heeft waargemaakt. De nieuwe regels hadden een aanknopingspunt moeten vormen, maar het team uit Silverstone heeft de stap omhoog niet kunnen zetten - waardoor de redenen in het teamrapport aan bod zijn gekomen.

Voor Vettel als individu geldt dat hij de sport best met opgeheven hoofd kan verlaten. Hij heeft zijn teamgenoot - toegegeven, zeker geen hoogvlieger - ook in het laatste jaar nog overtuigend verslagen. 13-7 in het onderlinge kwalificatieduel zegt genoeg, net als het feit dat de Canadees nog niet eens de helft van Vettels puntentotaal heeft verzameld. Belangrijker is nog dat de stint bij Aston Martin weinig af mag doen aan de statuur van Sebastian Vettel als coureur. Met vier wereldtitels en 53 zeges blijft hij namelijk één van de coureurs die de voorbije twee decennia gekleurd hebben.

Christian Horner verwoordde dat in Abu Dhabi best aardig. "Seb kwam bij ons binnen als jongen met een beugel en een vreemd kapsel. Daarna is hij uitgegroeid tot een absolute topcoureur. Hij werd elk jaar iets beter. De ontknopingen van 2010 en 2012 zijn bijzonder en in 2013 stond er geen enkele maat op hem." Het zijn sportieve herinneringen waar Vettel zijn handtekening onder heeft gezet. Een groot coureur heeft afscheid genomen van de sport, maar waarschijnlijk een nog beter boegbeeld. Het is geen toeval dat iedere coureur in de paddock warme herinneringen aan hem koestert. Vettel bekommerde zich om zijn collega's en ook om de sport als geheel. Dergelijke boegbeelden zijn schaars in topsport en maakt dat Vettel in meerdere opzichten zal worden gemist in de Formule 1-paddock. Het gaat terugblikkend op zijn carrière om sportief succes gekoppeld aan een voortrekkersrol. #DankeSeb was in Abu Dhabi dus best aardig op z'n plaats.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,5 Ronald Vording 7 Niels Dijksterhuis 7 Bjorn Smit 7 Mark Bremer 7