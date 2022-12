Eindrapport Aston Martin: Gedroomde doorbraak blijft nog steeds uit

Het Formule 1-seizoen van Aston Martin

Rapportcijfer: 6,54

Toen een consortium met onder meer Lawrence Stroll de portemonnee trok voor het befaamde automerk had de schatrijke Canadees een stip aan de horizon staan: eremetaal winnen met een iconisch merk als naamgever van zijn team en als het maar even kan ook met zoon Lance in een glansrol. De conclusie moet tot dusver luiden dat Lance Stroll daar simpelweg het talent voor mist, en dat zo'n succes ook niet in het verschiet ligt. Belangrijker is nog dat de randvoorwaarden evenmin op orde zijn. Aston Martin legde Sebastian Vettel voor het seizoen 2021 vast om de kar te trekken en had het daaropvolgende jaar aangestipt als een uitgelezen kans. Met Vettel, alle financiële middelen en bovenal een omslag in het reglement moest de stap naar voren worden gezet. Met P7 bij de constructeurs is dat terugblikkend niet gelukt en is exact dezelfde klassering behaald als een jaar geleden.

Achter de kille cijfers gaat wel een uitgebreider verhaal schuil. Zo is Aston Martin met een zeer povere auto naar de wintertest en ook naar de seizoensopener in Bahrein afgereisd. Vettel werd door een coronabesmetting vervangen door Nico Hülkenberg, maar dat veranderde bitter weinig aan het desastreuze beeld in de Golfstaat. Beide Aston Martins vlogen er in Q1 uit en bleven een dag later puntloos. In het hoofdkwartier te Silverstone kwam meteen het besef: we hebben de plank misgeslagen met deze auto. Of zoals Mike Krack zei: "De mogelijkheden van onze auto waren zeer beperkt. We waren te langzaam, maar ook qua afstelling gaf die auto ons erg weinig opties."

Normaliter is dat een desastreuze constatering tijdens het seizoen, zeker met het budgetplafond in het achterhoofd. Alles over een andere boeg gooien lijkt qua mankracht en zeker qua kosten schier onmogelijk. Juist dit maakte de verbazing des te groter toen Aston Martin in Barcelona wel pardoes met een compleet ander concept voor de dag kwam, de welbekende 'groene Red Bull'. Helmut Marko maakte zich meteen zorgen over het lekken van informatie en Christian Horner liet optekenen: "Kopiëren is het meest vleiende in de Formule 1. Maar dit lijkt geen toeval nadat enkele mensen van ons afgelopen winter of aan het begin van het seizoen zijn overgestapt naar Aston Martin."

Aston Martin kwam met een heel ander verhaal. Krack legde in Catalonië uit dat het technisch team vorig jaar al twee concepten tegelijk had uitgedacht. Na de beroerde weken in Bahrein luidde de conclusie dat het verkeerde spoor was uitgewerkt en dat er snel moest worden geschakeld in de fabriek. Het andere idee is van stal gehaald en heeft gaandeweg zijn vruchten afgeworpen. Aston Martin behaalde in de eerste vijf wedstrijden van 2022 slechts vijf schamele puntjes, maar is met een sterke eindsprint nog bijna voorbij Alfa Romeo gestoken in het WK voor constructeurs.

Dit alles geeft treffend aan dat 2022 een jaar met twee gezichten is geweest voor Aston Martin. Het maakt de conclusie ook tweeledig. De weg omhoog is alsnog ingezet met het doorontwikkelen van het Red Bull-concept, onder meer gekenmerkt door de bijzondere sidepods. De laatste maanden van het jaar hebben zo een glimp van Aston Martins potentie getoond, hetgeen wordt versterkt door alle nieuwe faciliteiten in de fabriek. Het is ook genoeg gebleken om Fernando Alonso te strikken voor 2023 en 2024. Hierdoor heeft Stroll senior weer een grote naam te pakken om de kar te trekken. Anderzijds is de gehele balans van 2022 toch teleurstellend. Zo is met P7 exact hetzelfde resultaat bij de constructeurs behaald als een jaar geleden en staan er nu zelfs 22 punten minder op de teller. De gewenste ommekeer onder het nieuwe reglement is er niet gekomen, nog niet in ieder geval...

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 6,7 Ronald Vording 6 Niels Dijksterhuis 7 Bjorn Smit 7 Mark Bremer 6