Doel Ferrari behaald? "Nee, na drie races leek Max op vakantie te kunnen"

Het seizoen van Ferrari valt op twee manieren te analyseren. Enerzijds is 2022 een belangrijke stap in de opmars geweest. In Maranello is al vroeg alles op het nieuwe reglement gezet. Met de snelle F1-75 mag het resultaat er absoluut zijn. Ferrari begon dit jaar met de beste auto van het veld en bleek na povere jaren weer een factor van belang te zijn. "Het is ongehoord knap dat ze zo'n goede auto voor dit seizoen hebben gebouwd", reageert Tom Coronel in gesprek met Motorsport.com. "Ze hebben vorig jaar opgegeven en verdienen lof voor de manier waarop ze als merk zijn teruggekomen. Want laten we heel eerlijk zijn: Ferrari was in de voorbije twee jaar gewoon veldvulling. Dat vind ik knap en laat ook zien dat je ze niet uit moet vlakken."

Keerzijde is dat Ferrari niet het maximale uit die goede auto heeft gehaald. De uitvoering liet meer dan eens te wensen over en de betrouwbaarheid van de sterk verbeterde motor bleek niet op orde. Mattia Binotto heeft op meerdere momenten aangegeven dat het behalen van de wereldtitel dit jaar geen doel was. Het ging in het Ferrari-plan louter om competitief worden, waardoor het mislopen van de wereldtitel in 2022 geen drama is. "Maar dat is natuurlijk bullshit", zegt Coronel. "Aan het begin van dit jaar stond Ferrari er zo goed voor en was Leclerc al bijna wereldkampioen. Als je mij het na drie races had gevraagd, dan had ik gezegd: 'Max kan beter op vakantie gaan en zich concentreren op volgend jaar'. Maar uiteindelijk pakt hij hem toch."

"Dat komt natuurlijk doordat de verbeterde motor van Ferrari het begaf in Barcelona toen ze op kop reden en hetzelfde gebeurde in Baku, waar ze ook weer op kop reden. Daarna kwamen de tactische fouten er pas bij." Ferrari heeft op tactisch vlak veel over zich heen gekregen, al benadrukt Coronel dat de Scuderia ook enorm onder het vergrootglas ligt. "Iedereen maakt fouten. Alleen bij Ferrari vallen ze veel meer op. Laten we eerlijk zijn: Red Bull heeft in Brazilië ook fouten gemaakt, maar die worden niet tot de grond afgebrand, zoals dat bij Ferrari wel gebeurt. Bij Ferrari zit alles en iedereen erbovenop, al zijn ze door die fouten en de motorproblemen wel in een negatieve spiraal gekomen."

"Maar goed, het is wel mooi voor de sport dat ze toch de druk op Red Bull houden." De trendlijn van Ferrari gaat terugblikkend op 2022 nog steeds omhoog. Mattia Binotto had daardoor niet de kop-van-jut hoeven zijn. Al voordat het vertrek van de Italiaan wereldkundig werd, liet Coronel in Abu Dhabi optekenen. "Bij McLaren hebben we het ook zien gebeuren hè. Op het moment dat je de fundering ergens onder vandaan trekt zonder een goed alternatief, gaat het niet per se beter. Ik weet wel dat je moet veranderen en verder moet als team, maar je moet dingen niet ontregelend veranderen. En laten we wel zijn: Ferrari heeft het nu ook niet slecht voor elkaar. Ze zijn niet de beste, dat klopt, maar ze zijn ook niet slecht. Eigenlijk hadden ze nog twee jaar de rust moeten bewaren."