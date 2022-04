Na acht jaren succes bij de constructeurs, is het moment gekomen dat de dominantie van Mercedes definitief voorbij is. De W13 werkt nog niet naar behoren en de Duitsers worden met name gehinderd door porpoising. Nieuwbakken Mercedes-coureur George Russell valt dus niet met zijn neus in de boter. Na drie seizoenen Williams hoopte de Brit mee te doen om overwinningen, maar voorlopig zit dat er nog niet in. Desondanks is hij zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton voorlopig de baas. Teambaas Toto Wolff is ontzettend blij met Russell en prijst de aanpak van de jonge Brit.

"Hij benadert de situatie zeer professioneel en analytisch", zegt Wolff, die dolblij is met het duo Russell en Hamilton. "Ik vind het fijn om te zien dat er geen wrijving is tussen die twee. Ze zijn juist zeer productief en positief. Ik ben enorm blij met de rijdersbezetting, in dat opzicht hebben we misschien wel twee van de drie beste coureurs aan boord. Zij verdienen een auto en krachtbron waarmee ze vooraan kunnen vechten. Zoals het nu gaat verdienen ze niet."

Hamilton beleefde een dieptepunt in Imola door als dertiende over de meet te komen, kort na de finish bood Wolff zijn excuses dan ook aan. De Oostenrijker weet waartoe zijn coureur in staat is en verwacht dat de Mercedes-coureur weer uit dit dal klimt. "Ik moet hem op een bepaalde manier beschermen. Het komt niet door hem, maar door de performance van de auto. We weten allemaal dat hij een zevenvoudig kampioen is. Hij heeft ons vorig jaar na de verloren zaterdag in Brazilië omhoog getrokken en teruggebracht in het kampioenschap. Hij is de beste coureur ter wereld. Maar hij heeft nu niet het juiste materiaal. Of je nu achtste, twaalfde of vijftiende wordt, het is allemaal slecht", vervolgt Wolff, die verwacht Hamilton herstelt. "Geen enkele grote atleet heeft geen momenten gehad waarop alles slecht verliep, dat is nu bij hem het geval. Hij gaat het team helpen om zichzelf op orde te krijgen. We helpen elkaar in goede en slechte tijden."