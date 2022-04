Norris had na slechte GP in Bahrein podium Imola niet verwacht

McLaren trapte het F1-seizoen zwak af in Bahrein en vertrok puntloos naar ronde twee in Jeddah. De Brit zei na de Grand Prix in Sakhir dat de MCL36 behoorlijk tegenviel en dat het een pijnlijk seizoen zou gaan worden. In Saudi-Arabië sloeg de McLaren-coureur terug met een zevende plaats en in de derde race in Melbourne werd het zelfs een dubbele puntenfinish voor het team uit Woking. Dit gaf de renstal vertrouwen en dat werd bevestigd in de natte kwalificatie in Italië. Daar klokte Norris de derde tijd. In de Grand Prix van Emilia-Romagna werd na een spin van Charles Leclerc het podium bereikt.

Norris gaf toe dat hij na de seizoensopener in Bahrein niet had verwacht dat McLaren überhaupt een podium zou scoren in 2022 en sprak in Imola over een onverwachts resultaat. "Ik ben verrast, maar het voelt geweldig", zei Norris. "Ik had na Bahrein niet verwacht ooit nog het podium te behalen dit jaar. Helemaal gezien het tempo van Red Bull en Ferrari. Het is niet te geloven dat het gelukt is, ik had zelf een vijfde stek al goed gevonden. Gelukkig vielen er een aantal zaken onze kant op in de race. Ik had een onwijs goede start en kwam voor de Ferrari's, ik wist uit de chaos te blijven. Het was een eenzame, maar prachtige race."

McLaren leek het derde team in Italië, maar dat vond Norris zelf lastig te zeggen. "De pikorde verandert elk weekend. Mercedes was ook niet heel slecht", doelde Norris op het resultaat van George Russell. "Ik denk dat we uiteindelijk iets sneller waren dan zij. Alfa Romeo was wellicht een tikje rapper. Aan het eind van de rit maakt het allemaal niet uit. Wij hebben auto's verslagen die misschien wel een seconde per rondje sneller zijn. Een eindigde in de grindbak en de andere in de muur. Het laat dus niet echt zien of je het derde of vijfde team bent. Ik denk dat we een goede race hebben afgewerkt. De auto was uitstekend en ik had vertrouwen. Meer was er niet nodig."