Fittipaldi: Red Bull superieur, maar Ferrari favoriet voor wereldtitel

Na de uitstekende seizoensstart met twee overwinningen en vijf podiumplaatsen in drie races hoopte Ferrari dat een passend vervolg te geven voor eigen publiek in Imola. Voorafgaand aan het raceweekend op Autodromo Enzo e Dino Ferrari waren de verwachtingen niet alleen bij de Italiaanse renstal hoog, maar ook bij de tifosi die aanwezig waren op het circuit. De GP van Emilia-Romagna draaide vervolgens uit op een deceptie: Carlos Sainz viel al in de eerste ronde uit, nadat hij door een tikje van Daniel Ricciardo in de grindbak belandde. Charles Leclerc leek de schade te beperken met een derde plek, tot hij in de slotfase te enthousiast over de kerbstones ging, een nieuwe voorvleugel moest halen en uiteindelijk als zesde zou eindigen.

Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi zag Sainz en Leclerc op Imola onder de immense druk bezwijken, zo legt hij in gesprek met VegasInsider uit. “Iedereen verwachtte dat ze zouden winnen – wat extra druk geeft. Niet alleen het feit dat ze voor eigen publiek reden, maar vooral de verwachting dat ze zouden winnen creëerde die extra druk”, zegt Fittipaldi. “Ik denk dat Carlos te veel wilde en dat geldt ook voor Leclerc. Het is denk ik een fout die iedereen kan maken, maar het is voor iedereen een groot ding als het in Imola, Italië gebeurt terwijl je voor Ferrari rijdt. Als dezelfde situatie zich had voorgedaan op een ander circuit in een ander land, was de reactie van de media, de pers, de teams en de fans niet zo groot geweest.”

Red Bull aerodynamisch en mechanisch superieur

Daar waar Ferrari de zaakjes niet helemaal op orde had in Imola, gold dat voor Red Bull Racing wel. Geholpen door enkele nieuwe onderdelen pakte Max Verstappen een Grand Slam en werd Sergio Perez tweede. Fittipaldi merkt op dat de RB18 qua mechanica en aerodynamica een stuk beter leek dan de F1-75 van Ferrari, die bovendien kampte met porpoising. “Naar mijn mening is Red Bull nu superieur. Die superioriteit qua grip is veel beter en consistenter voor de banden, waardoor de bandenslijtage lager is dan bij Ferrari”, stelt Fittipaldi. “Dat wordt gedurende het seizoen heel belangrijk. Ik was onder de indruk van het remmen en insturen van de bocht – de Red Bull was superieur aan de Ferrari, dat absoluut.”

Het gat dat Ferrari had in het kampioenschap voor constructeurs is grotendeels gedicht door Red Bull. Bovendien maakte de Oostenrijkse formatie dus veel indruk op Italiaanse bodem, waardoor het team een grote rol lijkt te gaan spelen in de strijd om de wereldtitels. Toch is Fittipaldi van mening dat Ferrari de favoriet is. “Ferrari is snel. Mijn mening is nog steeds hetzelfde: Ferrari heeft meer kans om het kampioenschap te winnen dan Red Bull en we gaan in de komende races zien wat er gebeurt. Max en Perez hebben het geweldig gedaan, ze hebben de race op het asfalt gewonnen.”