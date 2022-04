Wolff zegt 'sorry' tegen Hamilton: "Lewis verdient beter van ons"

Lewis Hamilton startte de Grand Prix als veertiende, maar kon geen potten breken. Rondenlang zat de zevenvoudig wereldkampioen vast achter AlphaTauri-coureur Pierre Gasly. Zelfs met DRS kon de Brit de W13 niet langs de Fransman krijgen. Mercedes-teambaas Toto Wolff kwam tijdens de GP een paar keer in beeld en zijn blik sprak boekdelen. Na de finish bood Wolff via de teamradio zijn excuses aan. "Lewis, hi, sorry voor waar je vandaag mee moest rijden. Ik weet dat de auto onbestuurbaar was en dat dit niet is wat wij verdienen om als resultaat te scoren. Vanaf hier moeten we verder, maar dit was een verschrikkelijke race", aldus Wolff kort nadat de Mercedes-coureur de finish was gepasseerd.

Tijdens de mediasessie vertelt Wolff uitgebreid over waar momenteel de problemen zitten. "De auto was op dezelfde manier onbestuurbaar als eerder al het geval was. Je ziet de manier waarop de auto stuitert op de rechte stukken", zegt de Oostenrijker. "Ik vraag me soms zelfs af hoe ze de auto op de baan weten te houden. Lewis verdient beter van ons. We zijn echter een team, dus we moeten allemaal het maximale geven om hem te voorzien van een auto waarmee hij voor de eerste posities kan vechten."

Lange tijd reden Alexander Albon, Gasly en Hamilton bij elkaar. De Mercedes-rijder ondernam alleen pogingen richting bocht één, daar waar ook de DRS-zone lag. Ondanks zijn krachtinspanning slaagde Hamilton er niet in om er voorbij te komen. "Als er een DRS-trein is zoals in de sprintrace, dan kan niemand inhalen. Je zit dan klem in een treintje auto's, waarbij inhalen onmogelijk is", gaat Wolff verder. "Ik denk dat Lewis veel sneller was dan een Gasly, Albon of de andere coureurs ervoor, maar er is slechts één recht stuk met DRS en als je topsnelheid mist, kan je niet inhalen. Beide coureurs doen er alles aan en presteren momenteel beter dan de auto. George kon daar de vruchten van plukken met een buitengewone race. Hij had een perfecte start en ging daarna om met een auto die niet optimaal afgesteld was. Lewis zat gewoon vast."

Russell en Hamilton bezetten respectievelijk P4 en P7 in de stand bij de rijders. Door het een-tweetje van Red Bull Racing is het Duitse merk bij de constructeurs teruggezakt naar de derde stek. Met 77 punten ligt Mercedes 36 stuks achter de Oostenrijkers en 47 punten achter WK-leider Ferrari.