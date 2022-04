Het was het hele weekend wisselvallig weer geweest in Imola en dat was op zondag niet anders. Nadat het in de uren in de aanloop naar de race had geregend, kwam er twintig minuten voor de start een einde aan de regenval. De wedstrijd begon zodoende op een natte maar opdrogende baan, waardoor iedereen op intermediates de Grand Prix op intermediates zou aanvangen.

In tegenstelling tot in de sprintrace op zaterdag kwam Max Verstappen zondag uitstekend weg voor de hoofdrace; hij bleef zonder enig probleem aan kop. Charles Leclerc had een belabberd begin vanaf de tweede startpositie. Sergio Perez was de Monegask meteen voorbij en ook Lando Norris slaagde er bij het aanremmen van Tamburello in om voor de Ferrari-coureur te komen. Leclerc viel in de eerste meters van de race dus terug naar de vierde plaats.

Carlos Sainz Jr. kwam met de andere Ferrari eveneens moeizaam van zijn plek en zag Daniel Ricciardo op het rechte eind naast zich komen. De Spanjaard lag voor de McLaren bij het insturen van Tamburello, maar de Australiër ging iets wijd en kwam zo in botsing met de Ferrari, die van de baan spinde en vast kwam te staan in de kiezels. Voor Sainz, die net een nieuw contract heeft getekend bij Ferrari en dit eigenlijk met een goed resultaat had willen vieren, was de race daarmee al snel ten einde. Ricciardo ging er ook af, maar kon zijn wagen terug het circuit opsturen en zijn weg vervolgen. Omdat de Ferrari moest worden geborgen, verscheen de safety car op de baan.

Na vier ronden was de F1-75 aan de kant en werd het veld weer losgelaten. Verstappen bleef zonder veel moeite vooraan. Fernando Alonso lag achtste toen de race werd hervat, maar verloor na de herstart veel terrein. De Alpine-coureur bleek tijdens de eerste raceronde bij het uitkomen van Tamburello in de rechterflank te zijn geraakt door een spinnende Mick Schumacher. Hierdoor was een paneel op de sidepod los komen te zitten. Eenmaal terug op volle snelheid wapperde het stuk bodywork op het rechte stuk van de auto. De tweevoudig wereldkampioen stuurde zijn auto daarop de pits binnen en was daarmee de tweede uitvaller in deze race.

Leclerc herpakte zich na de herstart. Hij verschalkte in de achtste ronde Norris voor de derde plek en reed vervolgens naar de achterkant van Perez. Kevin Magnussen lag na de openingsfase van de race vijfde, maar slaagde er niet in om die plek lang vast te houden. George Russell passeerde de Deen bij Tamburello, maar had geen goede exit waardoor de Haas F1-coureur meteen terug kon slaan. Later in de ronde zou de Mercedes-coureur de klus bij de Variante Alta alsnog te klaren, waarna Magnussen meteen een sterk rijdende Valtteri Bottas in zijn nek kreeg.

De baan werd droger en droger en na zestien ronden was het hekkensluiter Ricciardo die als eerste de overstap naar slicks waagde. De rest van het veld volgde in de ronden daarna, waardoor het een drukte van belang was in de pits. Esteban Ocon werd door zijn team weggestuurd terwijl Lewis Hamilton net aan kwam rijden door de pitstraat. Het tweetal kwam met elkaar in aanraking, wat de Fransman op een tijdstraf van vijf seconden kwam te staan.

Leclerc kwam na zijn pitstop vlak voor Perez terug op de baan. De Mexicaan, die een ronde eerder was gestopt, had zijn banden echter al op temperatuur en kon zodoende snel afrekenen met Leclerc, waarmee hij terug was op de tweede plaats. Nadat ook Leclerc het rubber had opgewarmd, opende de Ferrari-coureur op het rechte stuk de aanval op Perez. Hij kwam echter net wat topsnelheid tekort, waardoor Perez het niet altijd te moeilijk kreeg. Even voor de helft van de race had de coureur uit Guadalajara echter een momentje bij de Variante Alta. Hij maakte met zijn Red Bull een uitje door het gras, waardoor hij weer binnen schootsafstand van Leclerc kwam. De Monegask kwam aan het einde van het rechte stuk vervaarlijk dichtbij, maar een serieuze aanval voor de tweede plaats bleef opnieuw uit, waarna Perez weer iets weg reed bij de Ferrari.

Eenmaal op droogweerbanden bouwde Verstappen een veilige marge op. Halverwege de wedstrijd bedroeg het verschil tussen hem en Perez meer dan tien seconden. Lewis Hamilton beleefde ondertussen een pijnlijke middag. De zevenvoudig wereldkampioen reed nog altijd rond op dezelfde plek als waarop hij aan de wedstrijd was begonnen, P14, toen hij in de 41ste ronde door Verstappen op een ronde werd gezet.

Twintig ronden voor het einde vroeg Leclerc of plan D - oftewel een tweede bandenwissel - nog een optie kon zijn, maar zijn race-engineer liet weten dat het vooruitzicht voor die strategie niet goed was. “We gaan door tot het einde”, was het antwoord, waarmee Ferrari zich leek neer te leggen bij de derde plaats. Na 49 van de 63 ronden kwam Leclerc niettemin naar binnen om naar de soft te wisselen, om een gooi te doen naar het punt voor de snelste raceronde. De Monegask kwam vlak achter Norris terug op het circuit op P4, maar had op de zachte band een dermate beter tempo dat hij na een ronde de McLaren alweer te grazen had. Na de pitstop van Leclerc besloot Red Bull Perez en Verstappen ook naar binnen te halen om naar de rode band te wisselen, aangezien hierbij toch geen posities verloren zouden gaan.

De spanning nam vervolgens toe in de Ferrari-garage want Leclerc kwam op de zachte band zienderogen dichterbij aan Perez. Maar tien ronden voor het einde ging het mis bij de Monegask. Hij ging bij de Variante Alta te ver over de kerbstones, spinde van de baan en gleed zijwaarts tegen de bandenstapels. Leclerc liep daarbij schade op aan zijn voorvleugel, waardoor hij nog eens naar de pits moest. Hij zakte weg naar de negende plaats, maar doordat de snelheid op de soft nog altijd goed was, zou hij uiteindelijk nog als zesde finishen in de thuisrace van Ferrari.

Bij Verstappen was er ondertussen geen vuiltje aan de lucht. Hij behaalde in Imola zijn tweede overwinning van het seizoen. Doordat de Nederlander van pole-position startte, elke ronde aan de leiding reed én de snelste raceronde liet noteren, was er sprake van een zogenaamde Grand Slam. Perez finishte zestien seconden achter zijn teamgenoot als tweede en maakte er zo een dubbelzege van voor Red Bull Racing. Norris kreeg door de spin van Leclerc de derde plek in de schoot geworpen.

George Russell stond gedurende de slotfase van de race onder grote druk van Valtteri Bottas, maar slaagde erin de Alfa Romeo achter zich te houden voor de vierde plaats. De Fin, die veel tijd verloor bij een pitstop door een probleem bij de rechter voorband, moest zich tevreden stellen met P5. Achter de als zesde gefinishte Leclerc gingen Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel, Kevin Magnussen en Lance Stroll er met de overige punten vandoor. Esteban Ocon werd elfde, Alexander Albon twaalfde. Lewis Hamilton slaagde er maar niet in om Pierre Gasly voorbij te komen en eindigde achter de Fransman als veertiende. Na afloop van de race kwam Mercedes-teambaas Toto Wolff persoonlijk op de boordradio van Hamilton om zijn excuses aan te bieden aan de Brit. "Sorry, ik weet dat we je iets onbestuurbaars hebben gegeven." Ricciardo zou niet meer herstellen van zijn moment bij de start en werd achttiende, achter Zhou Guanyu, Nicholas Latifi en Mick Schumacher.

Ondanks zijn zesde plaats gaat Leclerc nog steeds aan de leiding in het kampioenschap, met 86 punten. Verstappen klom door de overwinning in Imola op naar de tweede stek in de tussenstand. De Nederlander staat na vier races op 59 punten. Perez steeg door zijn tweede plaats naar de derde plek in het klassement. Russell zakte twee posities en staat nu vierde, wat gezien de tegenvallende prestaties van Mercedes nog altijd respectabel te noemen is. Sainz bezet na zijn tweede DNF op rij de vijfde plaats in de stand om de wereldtitel. Hij staat 48 punten achter op Leclerc.

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2022 verder met de Grand Prix van Miami.

Uitslag F1 Grand Prix van Emilia-Romagna