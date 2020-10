Mercedes: Geen zorgen over veiligheid stuur Hamilton bij Eifel GP

Op weg naar de startopstelling vroeg Hamilton of een probleem met wat beweging in zijn stuurwiel, dat hij zaterdag had opgemerkt, ’s nachts was opgelost. Engineer Peter Bonnington vertelde dat dit niet het geval was, omdat de FIA het verzoek tot wisselen van het stuur afwees. Teams mogen onderdelen in parc fermé onder toezicht van de FIA wisselen als zij een identiek exemplaar op de auto monteren en kunnen aantonen dat het onderdeel beschadigd is. Hoofd strategie James Vowles van Mercedes verklaarde dat het verzoek werd ingediend op basis van het gevoel van Hamilton, en niet omdat men vermoedde dat het onderdeel tijdens de race kapot zou gaan.

“Je hoorde Lewis misschien wel klagen over beweging van het stuurwiel”, zei Vowles in een video van Mercedes. “Er zat speling binnen de stuurkolom en het hele stuursysteem bewoog een heel klein beetje naar voren en achteren. Dit is een prestatiefactor, want terwijl je stuurt probeer je de limiet van de banden te voelen.” Dat wordt door speling in de stuurkolom moeilijker, maar volgens Vowles was er geen sprake van zorgen omtrent de veiligheid. “We merkten het op zaterdag op, maar de parc fermé-regels schrijven voor dat je een onderdeel niet mag vervangen tenzij die kapot is. Daarom moest Lewis ermee racen, en hij deed het geweldig gezien de moeilijke omstandigheden die we hadden in de race.”

Elektronica veroorzaakte motorprobleem Bottas

Ook ging Vowles in op de motorproblemen die Valtteri Bottas de das omdeden tijdens de GP van de Eifel. Het team gelooft dat de problemen gerelateerd waren aan de elektronica. “Aan het eind van de virtual safety car-periode klaagde Valtteri over een gebrek aan vermogen”, zei Vowles. De data lieten vervolgens zien dat er een probleem met de MGU-H was. “We probeerden wat andere instellingen met Valtteri die deze systemen mogelijk terug zouden brengen, dus via het stuurwiel kon hij een default code invoeren die delen van het hybride systeem terug zou kunnen brengen. Na de veranderingen was echter duidelijk dat het systeem helemaal had gefaald, waardoor we de auto naar de pits haalden.”

Kort na het ontstaan van de problemen werd Bottas door Mercedes uit de race gehaald. Het team hoopt dat de schade aan de krachtbron hierdoor beperkt is gebleven en dat de Fin verder kan met zijn huidige power unit, zodat hij gridstraffen ontloopt. “De reden waarom we dit deden is omdat we het idee hadden dat het falende systeem het gevolg was van een elektronisch probleem, niet iets met de hardware. Hoe eerder je dan stopt, hoe minder schade je aanbrengt aan de systemen”, stelt Vowles. “We hebben een hoop controles te doen en we zullen de systemen in Portimao checken, maar hopelijk levert dit probleem geen extra straffen op.”

Met medewerking van Adam Cooper