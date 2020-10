Steiner: Prestatie Grosjean in de Eifel verandert niets voor 2021

Grosjean staat al langer onder druk bij Haas en er lijkt ook steeds meer ruis op de lijn te komen tussen de ervaren Fransman en de teamleiding. Steiner stelde eerder al dat het team een shortlist met tien namen bekijkt voor 2021, waaronder huidige rijders Grosjean en Magnussen. Het lijkt er sterk op dat tenminste een van de twee vervangen zal worden met Grosjean als rijder die het meest moet vrezen voor zijn zitje.

Wat dat betreft kwam de negende plek van Grosjean op de Nürburgring geen week te laat, maar Steiner denkt niet dat die twee punten een invloed zullen hebben op de rijderskeuze. “Dat denk ik niet. We mogen niet te emotioneel zijn en het race per race bekijken. Het is een beslissing voor de lange termijn, niet voor de korte termijn. In die val wil ik niet trappen. Ik wil stabiel blijven. Zoals ik altijd al heb gezegd willen we evalueren hoe het team kan presteren, hoe we denken dat het team beter kan presteren en met welke rijders dat in de komendere drie of vier jaar zal zijn.”

Kandidaten zijn er genoeg, zeker nu de ervaren Sergio Perez en Nico Hülkenberg vrij zijn. Verder zijn er ook de roebels van Nikita Mazepin en Ferrari-junioren als Mick Schumacher en Callum Ilott. Een snelle beslissing hoeven we echter nog niet te verwachten. Volgens Steiner zijn de “kansen erg klein” dat er een beslissing komt nog voor de volgende Grand Prix van Portugal.

Waar de twee gescoorde punten van Grosjean wel belangrijk voor zijn, is de stand bij de constructeurs. Na een bijzonder zwak seizoen kan Haas elk punt gebruiken in de strijd voor de achtste plek. Door het resultaat van Grosjean op de Nürburgring komt het team op drie punten te staan, twee punten minder dan Alfa Romeo. Williams staat laatste zonder punten, maar zou door een uitschieter in de laatste zes races zomaar Haas naar de kelder van het klassement kunnen duwen.

“We zijn een puntje ingelopen op Alfa Romeo, dat is vooral belangrijk voor de jongens”, legt Steiner uit. “Voor iedereen is dat een goed gevoel, het houdt iedereen gemotiveerd. Ik denk dat ze allemaal goed werk hebben geleverd tijdens het weekend. “Dat is niet alleen belangrijk voor de positie in het kampioenschap, maar ook voor het moreel van de mensen. Ze werken dag in dag uit om een beetje plezier mee te nemen uit zo’n weekend. En dat hebben nu gekregen."