Nürburgring wil met eigen voorwaarden vaste plek op F1-kalender

De Nürburgring was in 2013 voor het laatst gastheer van een F1-race. Het circuit schreef echter keer op keer rode cijfers bij bezoeken van de koningsklasse en dat is ook de reden dat de omloop van de kalender verdween. Dit jaar kreeg de Nürburgring de kans om een Grand Prix te organiseren in het door het coronavirus ontregelde seizoen, een kans die het circuit met beide handen aangreep. Ditmaal draaide het circuit in de Eifel daarbij geen verlies, stelt Gerhard. “Bij de eindafrekening was het economisch de moeite waard is gebleken voor ons. Dat geldt ook op communicatief vlak natuurlijk, omdat we lieten zien dat de Nürburgring zo’n evenement binnen tien weken kan opzetten.”

De terugkeer van de Formule 1 smaakt naar meer voor de Nürburgring, dat volgens Gerhard nu weer een vast onderdeel van de F1-kalender wil worden. Toch wil men dat niet ten koste van alles. “We willen niet van ons uitgangspunt afwijken dat we twee modellen hebben”, zei Gerhard. “Enerzijds is er het model van gedeelde kansen en risico’s, anderzijds het model van pure verhuur.” Met andere woorden: het circuit wil hoe dan ook geen verlies draaien op de race. “Of dat mogelijk is om de Formule 1 onder die voorwaarden weer terug te halen, dat moeten we zien.”

Tussen 2008 en 2013 organiseerden de Nürburgring en Hockenheim om de beurt de Duitse Grand Prix. In de even jaartallen ging men naar Hockenheim, in de oneven jaartallen naar de Eifel. De Nürburgring en Gerhard kunnen zich voorstellen dat zo’n scenario opnieuw in het leven wordt geroepen om de Formule 1 te behouden voor Duitsland. “Als het mogelijk is om de Formule 1 te behouden met de voorwaarden die wij stellen, dan willen wij dat graag doen”, vertelde Gerhard. “Anders moeten we afwachten hoe het zich vanaf hier ontwikkelt. We gaan het absoluut niet zo doen dat we economisch gezien zo’n risico aangaan dat het hele bedrijfsresultaat van de Nürburgring op het spel komt te staan.”

Met medewerking van Christian Nimmervoll