Voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco had Mercedes de leiding in beide Formule 1-kampioenschappen in handen. Sindsdien kende de renstal, die de afgelopen zeven seizoenen beide wereldtitels won, twee dramatische weekenden en ook in Frankrijk werd er niet gewonnen. Niet dat Mercedes op Paul Ricard kansloos was, want tot twee ronden voor het einde lag Lewis Hamilton op de eerste positie. De strategische keuze van Red Bull Racing om Max Verstappen een tweede keer naar de pits te halen bleek echter een gouden greep, waardoor de Nederlander in de slotfase zijn derde zege van het seizoen pakte. Ook vergrootte hij hiermee zijn voorsprong in het kampioenschap, Hamilton volgt nu op twaalf punten.

Het verschil in het constructeurskampioenschap is na Frankrijk zelfs 37 punten in het voordeel van Red Bull. Het is duidelijk dat Mercedes niet het sterkste drieluik achter de rug heeft. Het voordeel voor de in Stuttgart gevestigde fabrikant is dat er nog zestien races te gaan zijn in 2021, maar Toto Wolff weet intussen ook dat er nu weinig ruimte is om fouten te maken. “We weten dat er nog een lange weg te gaan is en dat er nog veel meer kansen komen. Desondanks is ieder punt in een seizoen als dit van belang en ieder punt kan het verschil maken”, vertelt de Oostenrijker in zijn voorbeschouwing op de GP van Stiermarken. “En in de laatste races hebben we zeker punten laten liggen.”

Ook positieve punten te halen uit Franse GP

Ook in Frankrijk greep Mercedes naast de overwinning. Dat bracht natuurlijk teleurstelling met zich mee, maar Wolff benadrukt dat het team ook verder kan met een aantal positieve punten. “We hebben met P2 en P4 een behoorlijk aantal punten gescoord en de snelheid van de auto was een bemoedigende stap voorwaarts ten opzichte van Monaco en Baku. Dat was te danken aan het harde werk van de teamleden op de fabriek en op het circuit.” Bovendien weet Mercedes nu op welke vlakken er verdere verbeteringen nodig zijn. Wolff: “Nu draait het dus allemaal om het aanbrengen van deze verbeteringen voor de volgende twee races in Oostenrijk.”

“Hopelijk kunnen we het positieve momentum daar weer in ons voordeel doen keren. Gelukkig hoeven we niet lang te wachten op onze volgende kans om dat te doen en ik zie vastberadenheid bij ieder lid van het team”, vervolgt Wolff. Dit weekend hoopt Mercedes in de GP van Stiermarken revanche te nemen. De Oostenrijkse teambaas weet echter dat dit geen eenvoudige klus wordt. “In het verleden is Oostenrijk een lastig circuit voor ons geweest, maar vorig jaar gingen we daar goed. We weten echter dat de situatie dit jaar heel anders is. Het is een kort rondje en een kort circuit, dat weinig kansen geeft om tijd te winnen. De marges zullen klein zijn, dus we zullen vol in de aanval gaan!”