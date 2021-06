De Grand Prix van Frankrijk op Paul Ricard werd sinds de terugkeer op de F1-kalender in 2018 gedomineerd door Mercedes. Dit jaar was alles anders. Red Bull-coureur Max Verstappen pakte de pole en ging met een ‘Mercedes-achtige’ strategie in de slotfase voorbij aan rivaal Lewis Hamilton om de winst naar huis te rijden. Dit leidde tot grote vreugde in Milton Keynes. Toch realiseert men zich maar al te goed dat de strijd nog lang niet gestreden is.

Teambaas Christian Horner weigert op zijn lauweren te rusten: “We wisten dat dit een van de sterkste circuits van Mercedes zou zijn. Ze hebben hier tot deze race alle ronden, op één na, aan de leiding gereden. Het is dus fantastisch dat we er goed hebben kunnen scoren. Dit is de overwinning die Max twee weken geleden verdiende. Het zit echter heel dicht bij elkaar. Er zit niets tussen de Mercedes en de Red Bull. We moeten blijven pushen, we moeten snelheid blijven vinden en hard doorwerken. Er is nog een heel lange weg te gaan, we kunnen niets voor lief nemen.”

"Kwestie van tijd voordat Mercedes terugslaat"

Op de vraag of Red Bull na de winst op Paul Ricard Mercedes nu op elk circuit kan verslaan, antwoordde de teambaas: “Twee jaar geleden was dit de saaiste race van de afgelopen vijf seizoenen. En afgelopen weekend was het een van de spannendste uit diezelfde periode. Het bewijst hoe hard het team de afgelopen twaalf maanden, en met name tijdens de pandemie, heeft gewerkt. Want als je bedenkt hoe dominant hun auto vorig jaar was en dat de wagens voor zestig procent ongewijzigd zijn… Het is hetzelfde chassis waarmee ze vorig jaar race na race wonnen. Het team heeft fenomenaal werk geleverd. We moeten het momentum behouden want Mercedes is een ontzettend sterk team. Het is slechts een kwestie van tijd voordat ze terugslaan, maar we moeten gewoon doorzetten wat we aan het doen zijn.”

Video: De zege van Max Verstappen in Frankrijk geanalyseerd