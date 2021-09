McLaren verwacht power unit Norris te kunnen redden

Voor de eerste race van de tweede seizoenshelft voorzag McLaren haar rijder Lando Norris van een gloednieuwe power unit. Dit is zijn derde versie en daarmee de laatste die hij zonder gridstraf mag gebruiken. Tijdens de kwalificatie maakte de jonge Brit echter een zware klapper in Raidillon. Het team was genoodzaakt om een nieuwe versnellingsbak te monteren en uit voorzorg stapte men voor de race over op de tweede power unit.

McLaren F1-teambaas Andreas Seidl heeft goede hoop dat de motor waarmee Norris crashte hersteld kan worden en later in het seizoen opnieuw gebruikt kan worden: “De PU is, eenmaal uit de wagen, tot in detail gecontroleerd. PU3 lijkt in basis in orde maar er moeten nog wat meer controles uitgevoerd worden. Uit voorzorg zijn we voor de race teruggegaan naar power unit nummer 2, met de intentie om PU3 in toekomstige races weer te gebruiken.”

Gevraagd naar de schade van het zware ongeluk, zei Seidl dat het chassis de crash heeft overleefd doordat Norris achterwaarts in de banden eindigde: “Dankzij de hoek van de impact is de monocoque nog in orde. Dat was onze eerste zorg maar die konden we hergebruiken. Het was vrij duidelijk dat de versnellingsbak vervangen diende te worden.”

"Norris heeft alles om een topcoureur te worden"

Norris was tot het incident op weg naar een zeer goede uitgangspositie. In Q1 en Q2 noteerde de Brit de snelste tijd. Eenmaal terug bij zijn team verontschuldigde Norris zich dan ook uitgebreid: “Dit laat duidelijk zien dat hij alles heeft dat nodig is om een topcoureur te worden", oordeelt de teambaas. "Dit is pas zijn derde jaar in F1 maar het is indrukwekkend om te zien wat hij in de wagen neerzet, maar ook hoe hij buiten de auto werkt met het team en hoe hij uitlegt wat hij van het team nodig heeft om te kunnen presteren. Hij is zeer zelfkritisch en de eerste die het zal toegeven als er aan zijn kant iets fout gegaan is. Ik hou van die instelling. Ik wil die cultuur bij iedereen binnen het team zien, want dat is de enige manier om als team vooruit te komen.”