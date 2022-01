McLaren verwacht gamechangers: "Innovatieve ideeën in 2022"

De reglementswijzigingen voor het Formule 1-seizoen van 2009 gooiden de pikorde volledig over de kop. McLaren en Ferrari, die het wereldkampioenschap in 2007 en 2008 domineerden, moesten in 2009 genoegen nemen met een respectievelijk derde en vierde plaats. BrawnGP won dat jaar, net voor Red Bull. Beide formaties profiteerden optimaal van de veranderingen. Met name Ross Brawn deed een gouden zet met het ontwikkelen van de dubbele diffuser. Hierdoor werden in de eerste seizoenshelft geregeld overwinningen gescoord door de Brit Jenson Button.

Volgens James Key, technisch directeur bij McLaren, zit de Formule 1 momenteel in een vergelijkbare situatie. "Op technisch vlak hebben we weinig middelen waar we mee kunnen spelen, maar dat gaat juist tot een boel nieuwe ideeën leiden. Ideeën waar bij de 2021-auto's niet eens aan gedacht is", stelt de Brit. Volgens hem zorgen de nieuwe regels ervoor dat de teams ook juist gaan kijken naar gebieden die normaal gesproken niet veel worden aangesproken. "Op dit soort momenten word je heel innovatief. Ditzelfde gebeurde ook in 2009 toen de aerodynamische specialisten zeiden dat niets meer hetzelfde was. Uiteindelijk bleek er een hoop te kunnen, al was het iets ingewikkelder."

De technisch directeur zegt dat de ontwikkeling van de nieuwe auto op diverse manieren kan worden aangevlogen. Hierdoor verwacht Key bij de start van het Formule 1-seizoen dat een aantal teams met zogenaamde gamechangers op de proppen komt. "Het is de vraag hoe we presteren in vergelijking met anderen en het is zaak om onze sterke en zwakke punten in kaart te brengen. Wat dat betreft zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Met name in de eerste seizoenshelft gaan we grote sprongen zien in de ontwikkeling en ideeën. Pas later in het jaar komen die onderdelen op de auto."

In 2023 verwacht Key meer vergelijkbare auto's te zien. "Dan weten we beter wat werkt en wat niet. Of de auto's dan meer op elkaar gaan lijken, is nu nog wel lastig te zeggen. De ontwikkeling van de 2023-auto's zal door de teams in ieder geval met een completer beeld worden aangepakt dan de ontwikkeling van de 2022-auto's."