“Ik ben teleurgesteld en ook verdrietig dat er momenteel geen Duitse Grand Prix verreden wordt”, zei Formule 1-topman Stefano Domenicali in gesprek met Sport 1. “Ik zie helaas ook weinig echte interesse vanuit Duitsland om weer onderdeel van de Formule 1-kalender te worden. Dat is jammer en eigenlijk nauwelijks te bevatten.”

Volgens de circuitdirectie van de Nürburgring is er best belangstelling, maar enkel onder de juiste voorwaarden. De uitdagende baan in de Eifel stond in 2020 tijdens de coronapandemie nog op het programma. Ook voor 2021 werd er gesproken, maar tot een nieuwe deal kwam men niet. “We hebben nog steeds het standpunt dat we ons de Formule 1 op de Nürburgring zeer goed kunnen voorstellen, maar wel met economisch zinvolle randvoorwaarden”, liet communicatiechef Alexander Gerhard weten aan het Duitse RTL. Kort gezegd: de F1 zal water bij de wijn moeten doen om de organisatie van een GP rendabel te maken.

Een vergelijkbaar concept met Zandvoort, waar de race georganiseerd wordt door een particuliere partij en tickets voor meerdere jaren verkocht worden, ziet men in de Eifel niet zitten: “De Nederlanders zitten met Max Verstappen in een uitzonderlijke positie. Het is daarnaast ook niet onze taak om naar hun model te kijken.” De voorkeur gaat uit naar twee alternatieven: een samenwerking met de F1-organisatie om de kansen en risico’s te delen, of een verhuur van het gehele circuit.

De derde mogelijkheid is om net als in het verleden af te wisselen met de Hockenheimring. Beide circuits zouden dan om het jaar de Grand Prix van Duitsland mogen huisvesten, wat een minder groot financieel risico met zich meebrengt. Ook daar staat de Nürburgring naar eigen zeggen voor open, maar dan zal er ook gesproken moeten worden met het circuit in Hockenheim.