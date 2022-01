Organisatie Australische GP kijkt naar Zandvoort: "We moeten mee"

De Grand Prix van Australië is al twee seizoenen niet verreden. Begin 2020 was het hele F1-circus present, maar zorgde corona er voor dat het feest last-minute niet door kon gaan. In 2021 werd de krachtmeting in Melbourne eerst verschoven, maar bleek van uitstel toch afstel te komen. Weer geen thuisrace voor Daniel Ricciardo, al moet dat er in april eindelijk weer eens van komen. Op een ietwat aangepast circuit staat dan de eerste Australische Grand Prix in drie jaar tijd op het programma.

Als het aan Andrew Westacott - CEO van de Australian Grand Prix Corporation - ligt, wordt het de eerste in een nog lange reeks van F1-races in Melbourne. Er gaan wilde geruchten rond dat Sydney de GP wil wegkapen, maar daar vreest Westacott allerminst voor. "Als je de aanpassingen aan het circuit doet die wij hebben gedaan, die ongeveer twintig miljoen dollar hebben gekost, dan doe je die niet voor drie of vier jaar. Dat gaat niet alleen om het huidige contract. Die deal loopt trouwens tot en met 2025, na dit jaar hebben we dus nog drie jaar", laat Westacott aan Speedcafe weten.

"Maar we kijken al veel verder vooruit en in de wereld van de Formule 1 en MotoGP moet je de blik ook op de toekomst gericht hebben." Gevraagd wanneer er daadwerkelijk over een nieuwe deal wordt gesproken, laat Westacott weten: "Mensen vragen mij altijd 'wanneer beginnen de onderhandelingen?' Maar mijn ervaring met de Formule 1 en met Dorna van de MotoGP is dat de gesprekken eigenlijk al beginnen zodra je het vorige contract hebt getekend. Dat komt ook doordat je de faciliteiten, het circuit en ook het entertainment steeds verder moet verbeteren."

Dat laatste is volgens Westacott helemaal het geval na wat hij in Mexico en dit jaar ook zeker in Zandvoort heeft gezien. Formule 1 CEO Stefano Domenicali, Toto Wolff en Christian Horner lieten in koor weten dat Nederland de lat qua fanbeleving hoger heeft gelegd en Westacott kan dat alleen maar beamen. "Als je ziet wat Zandvoort heeft gedaan, wat Mexico heeft gedaan en wat Miami misschien nog gaat doen, dan moeten we absoluut mee om bij de koplopers te blijven horen."

Update van het F1-circuit in Albert Park

Waar de AGPC-voorman vooral refereert aan het randgebeuren en de sfeer, zijn Zandvoort en het Autodromo Hermanos Rodiguez ook behoorlijk op de schop gegaan voor de F1-terugkeer. Ook in dat opzicht kan de organisatie in Melbourne er nog van leren. "Wij willen onze race ook interessanter maken, ja. We hoorden vaak van F1-mensen vaak dat ze de vibe in Melbourne en de ligging van het circuit geweldig vinden, maar dat we iets moesten doen aan het gebrek aan inhaalmogelijkheden. De baan is in ruim 25 jaar ook nooit opnieuw geasfalteerd, het was nog net als in 1995 toen de boel werd geasfalteerd voor de eerste race in 1996. Dat hebben we nu aangepakt en we wilden het ook meteen goed doen. In plaats van de bestaande lay-out opnieuw te asfalteren, hebben we enkele veranderingen aangebracht binnen de beperkingen die we hier nou eenmaal hebben, zoals het meer en andere sportfaciliteiten", besluit Westacott. Het effect daarvan zou in het weekend van 8 tot en met 10 april zichtbaar moeten worden, als Albert Park het decor vormt voor de derde F1-seizoen van het seizoen.