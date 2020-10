Strenger corona-protocol McLaren: "Willen laksheid voorkomen"

Mercedes moest voor de race op de Nürburgring ander personeel oproepen terwijl Racing Point-coureur Lance Stroll verstek moest laten gaan tijdens de race en later een positieve test afleverde. Hij ging tussen de races door naar huis in Zwitserland. McLaren-baas Andreas Seidl noemt de besmettingen een ‘wake-up call’ voor de Formule 1. Men doet er bij McLaren, het team dat eerder dit jaar in Australië onderwerp van gesprek was door de eerste coronabesmettingen, alles aan om het virus buiten de deur te houden. De coureurs van het team worden ook meer gescheiden van het team gehouden om besmetting te voorkomen.”

“Ik denk dat het mogelijk is om het veilig te doen, zeker met wat de FIA, de F1 en de teams de afgelopen maanden hebben laten zien”, reageerde Seidl op een vraag van Motorsport.com. “Onze hoogste prioriteit is altijd geweest om de veiligheid en gezondheid van onze mensen te waarborgen, maar ook die van de mensen uit de paddock. Natuurlijk geldt dat ook voor alle mensen waar onze eigen mensen mee in contact komen tijdens het reizen van en naar de races. We zijn ons ervan bewust dat we als F1-team een verantwoordelijkheid hebben. Ik denk dat we vanaf de eerste race hele strikte procedures hadden binnen ons team, nog naast de zaken die de FIA opgesteld had."

"Het belangrijkste is dat je als team niet laks wordt van deze procedures, de bubbels moeten behouden blijven, het bewaren van afstand. Dat is wat we weer doen. Na wat er gebeurde op de Nürburgring hebben we een wake-up call gehad voor het hele team. We moeten scherp blijven en onze procedures blijven volgen. We hebben hier weer wat extra maatregelen, vooral om mensen meer van elkaar weg te houden in de kantoren en de garages. We hebben met de coureurs nog een stap gezet door ze tijdens het weekend van het team weg te houden, gewoon om ervoor te zorgen dat we alles binnen het mogelijke doen met het oog op de maatregelen.”

Terwijl het virus opnieuw oprukt in Europa, maakt Seidl zich nog geen zorgen over de veiligheid en het doorgaan van de rest van het seizoen. “We bekijken de situatie in Europa natuurlijk nauwgezet en spreken daar ook over met de FIA en F1. Maar opnieuw, met alles wat we gedaan hebben denk ik dat we op dit moment veilig zijn voor de komende races. Dat is hoe wij het op dit moment zien.”

Met medewerking van Adam Cooper