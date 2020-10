Perez gelinkt aan Williams: “Hoop snel met nieuws te komen”

Perez werd vorige maand op de hoogte gebracht van zijn aanstaande vertrek bij Racing Point, waar men voormalig wereldkampioen Sebastian Vettel binnengehaald heeft. Perez werd in eerste instantie in verband gebracht met Haas en Alfa Romeo, twee teams die nog ruimte hebben voor volgend seizoen. Haas lijkt echter te kiezen voor de Russische roebels van (de vader van) Nikita Mazepin met daarnaast een Ferrari-junior. Bij Alfa Romeo is men voornemens om vast te houden aan de huidige line-up waardoor enkel Williams nog een optie is. Dat team heeft een bevestigde line-up voor 2021 met Russell en Latifi, maar de nieuwe eigenaar Dorilton Capital zoekt naar manieren om meer financiële ondersteuning binnen te halen.

Motorsport.com vroeg Perez naar een mogelijke overstap naar Williams. “Ik heb nog niets getekend, dat heb ik eerder ook al gezegd”, verklaarde hij. “Op dit moment kan ik maar weinig zeggen. Ik denk dat het seizoen tot een eind komt, het is close, ik ben hopelijk in de positie om snel met nieuws te komen. Tot nu toe heeft het weinig zin om iets weg te geven, ik wil mijn onderhandelingen privé houden. Ik denk dat we op dit moment respectvol moeten zijn richting de teams waar we mee praten. Het heeft geen zin om er op dit moment over te praten.”

Mocht Perez een plek bij Williams krijgen, gaat dat waarschijnlijk ten koste van Mercedes-junior Russell. Latifi doet op zijn beurt al een flinke duit in het zakje bij Williams. Russell verklaarde donderdag dat hij zich geen zorgen maakt over zijn toekomst, vooral omdat hij een doorlopend contract heeft. Perez gaf toe dat er niet veel teams zijn waar hij mee kan praten over een F1-toekomst: “Er zijn maar een paar teams die nog plek hebben”, vervolgde Perez. “Ik noem geen cijfers, maar er zijn maar een paar teams die een goed project hebben.”

Met medewerking van Luke Smith