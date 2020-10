Mercedes-baas over F1-toekomst: "Niet wijs om nu te stoppen"

Volgend seizoen wordt het nieuwe Concorde-akkoord van kracht en als gevolg daarvan moesten teams de afgelopen maanden nadenken over hun toekomst in de sport. Alle teams hebben besloten door te gaan. Hoewel de auto-industrie door de financiële gevolgen van de coronacrisis in het nauw is geraakt, heeft Mercedes aangegeven dat deelname in de koningsklasse van de autosport ook in 2021 het enige juiste was om te doen.

Kallenius heeft aangegeven dat de kosten voor deelname verder naar beneden moeten, maar hij denkt dat het niet logisch zou zijn om nu uit de sport te stappen. In een uitgebreid interview met het Duitse Manager Magazin deed Kallenius zijn verhaal over de beslissing van Mercedes: “We hebben begin dit jaar onze activiteiten in de Formule 1 opnieuw overwogen. De prijs voor de televisierechten loopt significant op. De interesse in de Formule 1 groeit in Azië, Europa en Zuid-Amerika, praktisch overal. Het aantal jonge fans neemt geweldig toe, vooral dankzij social media en sports. Moeten we dat weggooien? We zouden niet goed wijs zijn.”

Waardevol bedrijf

De invoering van het financiële reglement in de Formule 1 is een andere verandering die moet zorgen voor een duurzame toekomst. Het betekent eveneens dat de Formule 1 een minder groot aandeel heeft in het budget van het bedrijf. Met de komst van het budgetplafond en nieuwe sponsoren zoals Ineos verwacht Mercedes zelfs dat het op termijn zelfs mogelijk is om het F1-team winstgevend te maken. Gevraagd hoe Mercedes CFO Harald Wilhelm denkt over de kosten van F1, vervolgde Kallenius: “Hij is blij met de maatregelen om kosten te besparen en het binnenhalen van nieuwe partners. Ons Formule 1-team wordt een waardevol bedrijf in plaats van een project dat vooral veel geld kost, net zoals Bayern München.”

De verduurzaming van de sport blijft een groot thema. Kallenius verwacht dat de Formule 1 er goed aan doet om in de toekomst over te stappen op duurzame brandstoffen: “De wagens zullen hybride blijven en we zullen overstappen naar synthetische brandstoffen. De Formule 1 wordt op den duur CO2-neutraal. Anders zal de sport echt veranderen.”

Met medewerking van Jonathan Noble