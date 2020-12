McLaren derde in de eindstand: "Prachtig einde van het seizoen"

De enige opschudding in een verder fletse Grand Prix van Abu Dhabi kwam er toen Sergio Perez zijn Racing Point aan de kant moest zetten met pech. Daardoor kwamen de meeste toppers onder de virtuele safety car binnen voor hun eerste en enige pitstop. De McLarens van Norris en Sainz kwamen achter elkaar de pits binnen, waarbij Sainz leek te vertragen om een gat te laten vallen met Norris. Dat zou McLaren meer ademruimte geven bij een dubbele pitstop, aangezien Lance Stroll onmiddellijk achter Sainz reed. Na afloop moest de Spanjaard naar de stewards, maar uiteindelijk volgde vrijspraak.

Daardoor kon McLaren dus vieren, want het team uit Woking legde beslag op de derde plek in de eindrangschikking, het beste resultaat sinds 2012. "Dit is geweldig", aldus Sainz. "Niet alleen vandaag, maar ook de voorbije zeven of acht races zaten we steeds in de top-zeven. Ik denk dat we het meest regelmatige team zijn geweest in het middenveld en steeds veel punten hebben verzameld. Dat heeft uiteindelijk het verschil gemaakt. Ik denk niet dat ik mijn hoofdstuk bij McLaren beter had kunnen afsluiten dan dit. Ik wil iedereen bedanken. Het waren twee mooie jaren die ik niet zal vergeten."

Sainz vertrekt volgend seizoen naar Ferrari, zodat Norris Daniel Ricciardo naast zich krijgt als nieuwe teamgenoot. De combinatie Norris-Sainz was uiterst succesvol, want buiten hun prestaties op het circuit klikte het ook naast de baan tussen de twee. "We zijn goede vrienden geworden, maar daarnaast waren we ook uiterst competitief met elkaar", vulde Norris aan bij Sky Sports F1. "We wilden elkaar enorm graag verslaan. Die twee elementen samen vormden een perfecte combinatie om deze derde plaats te bereiken als team. We respecteren elkaar en wilden altijd het best mogelijke resultaat voor het team bereiken."

Ook CEO Zak Brown was een tevreden man, zeker nadat dit weekend bekend raakte dat zijn bedrijf nieuwe investeerders heeft gevonden in Amerika. "Het is een heel moeilijk seizoen geweest, dat is publiek bekend", doelde Brown op de financiële problemen binnen de McLaren-groep. "Maar we hebben dit weekend nieuwe investeerders aangekondigd en daarnaast hebben Lando, Carlos en het hele team een geweldige job gedaan. Alle krediet aan de meer dan 800 mensen in ons team, ze hebben het fantastisch gedaan."