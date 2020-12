Horner looft Verstappen na 'saaie zege': "Perfect weekend voor ons"

"Allereerst excuus dat het vandaag niet leuker was om naar te kijken, maar voor ons was dit wel perfect", begint Horner zijn terugblik met vertegenwoordigers van de schrijvende pers. Verstappen had de touwtjes op zondag strak in handen en zag zijn tweede seizoenszege eigenlijk geen moment in gevaar komen. Horner vindt het in die zin heel anders dan veel van Verstappens voorgaande overwinningen. "Hij heeft al prachtige overwinningen geboekt, maar sommige kwamen echt tot stand doordat hijzelf in bepaalde opzichten moest excelleren."

"Zijn zeges in Mexico [2017 en 2018] waren misschien nog wel het meest vergelijkbaar met die van vandaag, zeker als je bekijkt hoe dominant hij is geweest. Maar als je vervolgens ook kijkt naar het circuit, een baan waarop Mercedes altijd zo sterk is geweest en in de laatste jaren iedere pole en iedere zege heeft gepakt, dan is het geweldig om die reeks juist hier te doorbreken. Dat het op één van de sterkste circuits van Mercedes is gebeurd, maakt het voor ons alleen maar mooier", vervolgt Horner zijn verhaal tegenover onder Motorsport.com Nederland.

Verstappen zette de snelste Mercedes zelfs op een kleine zestien seconden, maar is dat wel representatief voor wat komen gaat? Toto Wolff sprak immers over een probleem met de MGU-K, waardoor het Zuid-Duitse merk de krachtbronnen iets moest terugschroeven. "Ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel Mercedes de motor precies heeft moeten terugschroeven. Maar als het daadwerkelijk zo is geweest, dan pakte het zeker niet slecht uit voor ons", reageert Horner desgevraagd.

Toch doen al die zaken volgens hem niets af aan de dominante zege in Abu Dhabi. Lof gaat vooral uit naar het team, dat de RB16 continu heeft doorontwikkeld, en naar de man achter het stuur. "Max is dit weekend echt feilloos geweest. Hij deed het gisteren natuurlijk al geweldig in de kwalificatie door pole te pakken en gaf dat vandaag een mooi vervolg. Na een goede start had hij de volledig controle over deze race. Hij heeft het ongelooflijk goed gedaan dit weekend", sluit Horner af - althans voor zijn kerstwensen aan het journaille.

