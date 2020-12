Verstappen sluit 2020 sterk af: "Belangrijke boost voor het team"

"Dit was een race om van te genieten. We hadden een aardige start, waarna ik het verschil [met Mercedes] kon managen en op mijn banden kon letten", vat Verstappen zijn zondagmiddag in de persconferentie nog eens samen. "Toen kwam de safety car naar buiten. Dat was qua timing ietwat ongelukkig, ook omdat we daarna een hele lange stint op de harde band moesten rijden. Gelukkig hielden die banden het wel, al moesten we iets meer managen dan normaal. Maar onze auto was vandaag heel goed. We hadden een goede balans en dan is het ook makkelijker om de banden heel te houden. Zo kon ik het gat uitbouwen."

Bandenmanagement cruciaal: "Dacht even aan Imola"

Geen vuiltje aan de lucht dus, al twijfelde Verstappen afgaande op één van zijn spaarzame boordradioberichten nog wel even over de staat van het Pirelli-rubber. "Ik voelde wat vibraties met die harde banden ja. Daardoor moest ik een beetje terugdenken aan Spa en natuurlijk vooral aan Imola", duidt Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com op zijn klapband aldaar. "Ik keek op ieder rechte stuk even naar die banden, maar uiteindelijk viel het mee. De snelheid bleef goed en de banden hielden het vol."

Wat betreft die genoemde snelheid heeft Verstappen zijn race beredeneerd ingedeeld, uit angst om aan het eind van de stint alsnog in de problemen te komen. "Je moet altijd een marge aanhouden om al die ronden goed te kunnen doen. Ik keek vooral naar wat de mannen achter mij aan het doen waren en probeerde het gat steeds een klein beetje groter te maken. Niet in tien ronden een gat trekken, maar iedere ronde iets winnen om zo een veiligheidsmarge op te bouwen voor het geval de banden toch minder zouden worden. Ik kon daarbij niet voluit gaan, maar dat kan hier sowieso niet omdat dit circuit behoorlijk zwaar is voor de banden."

Welkome opsteker richting 2021

Dat circuit op het Yas Marina Island is naast zwaar voor de banden ook een typische Mercedes-baan. In het hybride tijdperk wist het merk met de ster hier immers iedere F1-race te winnen. De zege van Verstappen is dan ook een mooie opsteker voor Red Bull en motorleverancier Honda. "Voordat ik hiernaartoe ging, had ik natuurlijk niet verwacht om te winnen en om op pole te staan. Dus ik ben zelf ook wel een beetje verrast. Ik heb wel gelezen dat ze de motor bij Mercedes iets moesten terugschroeven, dat heeft hen misschien niet geholpen. Maar onze auto was dit weekend gewoon heel goed, beter dan verwacht. Daar ben ik erg blij mee."

"Dit is ook de beste manier om het seizoen af te sluiten. Een mooie boost voor iedereen in het team, niet alleen hier maar ook in de fabriek", zo vervolgt de tienvoudig Grand Prix-winnaar. Daarnaast is het volgens Verstappen ook loon naar werken voor alle teamleden. "Het is altijd mooi om de laatste race van het seizoen te kunnen winnen, vooral na zo'n zwaar jaar waarin de races elkaar heel snel opvolgden. Dat is zwaar geweest voor iedereen, de monteurs maar ook zeker voor onze mensen in het fabriek. Die hebben allerlei nieuwe onderdelen moeten ontwikkelen en daar hebben we er dit jaar nogal wat van meegenomen", duidt hij met een lach op de intensieve doorontwikkeling vanuit Red Bull.

VIDEO: Hoe Red Bull eerdere problemen met de RB16 heeft aangepakt