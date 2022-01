Verstappen met Team Redline in virtuele 24 uur van Le Mans

Op 15 en 16 januari 2022 vindt de virtuele 24 uur van Le Mans plaats. De race werd in het coronajaar 2020 voor het eerst georganiseerd door Motorsport Games en het FIA WEC, en werd direct een groot succes. Simracers en coureurs uit de echte wereld vormden teams en gingen samen op jacht naar de winst. De wedstrijd werd wereldwijd uitgezonden en was in Nederland 24 uur lang live op televisie te volgen.

Uitgebreid interview met Atze Kerkhof: Hoe Verstappen in de Formule 1 profijt heeft van het simracen

Over een week staat het spektakel opnieuw op het programma. Wederom staan er heel wat topcoureurs aan het vertrek. Onder hen ook Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen. De Red Bull-coureur maakt al jaren deel uit van het simraceteam Team Redline. Hij gaat een team vormen met IndyCar-coureur Felix Rosenqvist en topsimracers Atze Kerkhof en Max Benecke. Team Redline zet daarnaast nog een tweede equipe in. Daarin komen Formule E-coureur Oliver Rowland en F2-rijder Felipe Drugovich in actie, samen met simmers Jeffrey Rietveld en de Pool Michal Smidl.

Verstappen is niet de enige rijder van naam die aan de start verschijnt. Zo gaat ook IndyCar-kampioen Alex Palou zijn virtuele rijkunsten tonen, evenals voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya. Ook de Nederlandse Beitske Visser neemt deel.

De race zal ook dit jaar weer volledig te volgen zijn via onze website, zodat je geen minuut van het spektakel hoeft te missen.