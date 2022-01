Russell: Vijf teams kunnen kampioen worden tijdens F1-seizoen 2022

Na drie seizoenen rijpen bij Williams mag George Russell in 2022 instappen bij topteam Mercedes, dat de afgelopen acht jaar iedere keer de wereldtitel bij de constructeurs pakte. In die periode werden ook zeven rijderskampioenschappen behaald, maar afgelopen seizoen moest het team toezien hoe Max Verstappen de hegemonie doorbrak. Voor het aanstaande seizoen staan echter grote veranderingen aan het technische reglement gepland, waardoor het uiterlijk van de F1-bolides flink op de schop gaat. Het is daardoor volstrekt onduidelijk welke teams er goed en slecht voor zullen staan bij de start van de jaargang.

Desondanks heeft Russell hoge verwachtingen van het nieuwe seizoen. Hij meent dat niet alleen Mercedes en Red Bull Racing alles in huis hebben om aan het front te strijden. “Een team als Ferrari gaat enorm hongerig zijn om terug te vechten met deze nieuwe regelveranderingen, nadat ze een moeilijke periode van twee jaar hebben gehad. Dat geldt ook voor McLaren”, vertelde hij aan F1.com. “Deze teams hebben de infrastructuur, het talent binnen de engineeringsafdeling en het talent bij de coureurs om echt te kunnen vechten. Ik geloof echt dat er vijf teams in staat zijn om dit jaar iets bijzonders te doen. Je moet er dus bovenop zitten en ik denk dat de ontwikkeling een sleutelrol gaat spelen.”

De eerste race van het jaar in Bahrein gaat een belangrijk beeld geven van de verhoudingen in 2022, maar Russell weet dat dit nog niet alles zegt. De nieuwe reglementen betekenen dat de teams het jaar op nul beginnen en dat biedt veel ruimte voor ontwikkeling. Het team dat dit het beste doet, maakt in zijn ogen de beste kans op het kampioenschap. “Het wordt niet degene die de snelste auto heeft [bij de tests of de eerste race], het wordt degene die de auto goed weet te begrijpen en gedurende het jaar kan ontwikkelen en kan bouwen op deze fundering. Bovendien denk ik dat alle teams veel progressie gaan boeken tussen de eerste race en het einde van het seizoen.”