Verstappen blijft scherp: "Gefocust op behalen constructeurstitel"

In Japan stond er in de regen op zondag geen maat op Max Verstappen. Hij kwam na slechts 40 minuten racen met bijna een halve minuut voorsprong als eerste over de finish en door de tijdstraf van Charles Leclerc stelde hij daarmee ook zijn tweede opeenvolgende wereldtitel veilig. Er staan echter nog vier races voor de deur en daarin staat voor de Nederlander nog het nodige op het spel. Enerzijds kan hij zelf het record voor meeste zeges in een F1-seizoen overnemen van Michael Schumacher en Sebastian Vettel, anderzijds strijdt Red Bull Racing nog altijd om de wereldtitel bij de constructeurs.

Aan de vooravond van de Grand Prix van de Verenigde Staten heeft Red Bull een voorsprong van 165 punten ten opzichte van naaste achtervolger Ferrari. Zelfs als de Scuderia in Austin 18 punten meer scoort dan Red Bull, is het laatstgenoemde team wereldkampioen. Desondanks is dat voor Verstappen geen teken om het rustig aan te doen in de slotfase van het seizoen. "Het was bijzonder om in Japan de wereldtitel voor coureurs veilig te stellen. Toch heb ik niet de kans gehad om het heel uitgebreid te vieren, want we zijn nog steeds gefocust op het veiligstellen van de wereldtitel voor constructeurs", vertelt Verstappen in zijn vooruitblik op de Amerikaanse GP. "Het uiteindelijke doel is om beide titels te winnen. We moeten het koppie erbij houden, het komt dan vanzelf als we blijven presteren."

De GP van de Verenigde Staten is dus de aftrap van de absolute slotfase van het F1-seizoen 2022. De koningsklasse keert daarvoor terug op het Circuit of the Americas, dat sinds 2012 de vaste gastheer is van het evenement. Verstappen beleeft goede herinneringen aan de omloop nabij Austin, Texas. In zijn debuutseizoen werd hij namens Toro Rosso knap vierde in een regenrace. Ook in 2017 werd hij vierde, daarna stond hij met P2 en P3 op het podium in 2018 en 2019 om in 2021 op weg naar de wereldtitel eindelijk te winnen. "Ik kijk uit naar de resterende races. Het is fijn om terug te zijn in Austin, ik hou van de stad en het circuit", aldus Verstappen. "Het was geweldig om hier vorig jaar te winnen en ik kijk ernaar uit om te zien wat we dit weekend kunnen doen."