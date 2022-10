Twee weken nadat Max Verstappen op bijzondere wijze zijn tweede wereldtitel binnenhaalde, is de Formule 1 terug in de Verenigde Staten. In mei werd al de Grand Prix van Miami gereden, nu wordt er gereden op het Circuit of the Americas in Austin, Texas. Het is het weekend waarin Red Bull Racing zijn eerste constructeurstitel sinds 2013 kan binnenhalen. Het is ook de uitgelezen mogelijkheid voor Ferrari om nog even iets terug te doen. En wie weet kan Mercedes verrassen, op het circuit waarop ze jarenlang dominant waren.

Zo kan Red Bull de constructeurstitel veiligstellen in Amerika

Na het vroege opstaan voor het weekend in Japan, wordt door het tijdsverschil met Amerika van de fans nu langer opblijven vereist. In dit artikel vind je een overzicht van alle uitzendtijden van Viaplay en F1TV.

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 21 oktober

Op vrijdagavond kan de Formule 1-fan de hele avond bij Viaplay terecht. Om 20.55 uur begint het feest met het liveverslag van de eerste vrije training. Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen verzorgen het commentaar en vertellen van alles over wat er in de paddock speelt. Aansluitend volgt Viaplay F1 Throwback 2022, met de beste Formule 1-items van dit jaar. Aansluitend volgt de talkshow Shakedown, waarin presentatrice Amber Brantsen de belangrijkste onderwerpen bespreekt met Christijan Albers, Tom Coronel en Kees van de Grint.

De tweede vrije training begint om middernacht. Daarin zitten Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk in Austin achter de microfoon, en krijgen we op de baan de eerste antwoorden van hoe de krachtsverhoudingen zijn op het circuit in Texas. De commentatoren worden bijgestaan door pitreporter Stephane Kox en experts op locatie Mike Hezemans en David Coulthard.

Voor degenen die niet tot diep in de nacht op willen blijven, is de uitzending natuurlijk ook terug te kijken.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Eerste vrije training 20.55u 22.10u Formule 1 Viaplay F1 Throwback 2022 22.10u 22.30u Formule 1 Studio Formule 1: Shakedown 22.30u 23.45u Formule 1 Tweede vrije training 23.45u 01.40u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 22 oktober

Op zaterdag vindt om 21.00 uur Nederlandse tijd nog de derde vrije training plaats. Dat is een belangrijke sessie, aangezien dat de laatste kans is om de afstelling te testen voor de kwalificatie en de race. De testruns voor de kwalificatie worden dan allemaal afgewerkt. Het commentaar is komt vanuit Austin van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Om 23.30 uur is het tijd voor de voorbeschouwing op de kwalificatie. Amber Brantsen kijkt met analisten Christijan Albers en Giedo Van der Garde vooruit en Stephane Kox komt met nieuws vanaf het circuit. Zij wordt bijgestaan door experts op locatie Mike Hezemans en David Coulthard. Bij het liveverslag van de kwalificatie hoor je Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Interviews komen ondertussen ook binnen dankzij Stephane Kox.

Na de kwalificatie gaat Viaplay terug naar Amber Brantsen in de studio en analyseren haar gasten de gebeurtenissen van de sessie.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Derde vrije training 20.55u 22.10u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 23.00u 23.55u Formule 1 Kwalificatie 00.00u 01.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 01.00u 01.45u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 23 oktober

Op zondag begint Viaplay om 19.30 uur met de voorbeschouwing op de race. Amber Brantsen neemt de belangrijkste onderwerpen van het weekend door met Giedo van der Garde en Christijan Albers. Ook geeft Stephane Kox samen met analisten Mike Hezemans en David Coulthard updates vanuit de paddock. Om 21.00 uur Nederlandse tijd start de Grand Prix van de Verenigde Staten. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk geven het commentaar. Allard Kalff ondersteunt de beide heren vanuit het Viaplay-racecontrol. Na de race gaat Viaplay terug naar de studio waar er een uitgebreide nabeschouwing wordt gehouden. Stephane Kox spreekt met verschillende coureurs waaronder Max Verstappen.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Voorbeschouwing race 19.30u 20.55u Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten 21.00u 23.00u Formule 1 Nabeschouwing race 23.00u 00.00u

Uitzendschema F1TV voor Grand Prix Verenigde Staten

Op de officiële streamingsdienst van de Formule 1 is alle actie ook gewoon weer te zien. F1TV zendt alle sessies live uit. Daarbij kan je zelf de taal van het commentaar kiezen. Het Nederlandse Viaplay-commentaar is een optie, maar bijvoorbeeld ook dat van Sky Sports in Engeland. Ook is er Duits, Frans, Spaans en Portugees commentaar. Bovendien heeft F1TV ook eigen Engelstalig commentaar. Naast de livefeed kan je kiezen voor de livetiming, driver tracker en kun je alle onboardcamera's bekijken, inclusief alle radioberichten. Voor de kwalificatie en de race is er ook een uitgebreide voor- en nabeschouwing, en zijn er interviews met hoofdrolspelers van het weekend.

Vrijdag 21 oktober 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Eerste vrije training 21.00u 22.00u Formule 1 Tweede vrije training 00.00u 01.30u

Zaterdag 22 oktober 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Derde vrije training 21.00u 22.00u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 23.30u 23.55u Formule 1 Kwalificatie 00.00u 01.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 01.00u 01.30u

Zondag 23 oktober 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Voorbeschouwing race 20.00u 20.55u Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten 21.00u 23.00u Formule 1 Nabeschouwing race 23.00u 23.40u

* Eindtijd is een richttijd