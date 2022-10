Gasly verwacht 'grote uitdaging' door hobbelig asfalt F1 Amerika

Het Circuit of the Americas is sinds 2012 de gastheer van de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar de laatste jaren is de staat van het asfaltlint behoorlijk achteruit gegaan. In diverse remzones zijn behoorlijke hobbels ontstaan en met name door de MotoGP-coureurs wilden heel graag dat daar verandering in zou komen. Dat is afgelopen winter gebeurd, want de diverse secties van de Texaanse omloop zijn van een nieuwe laag asfalt voorzien om de problemen te verhelpen. De MotoGP-rijders oordeelden na hun bezoek in april dat dit voor de korte termijn relatief goed is gelukt en ook de Formule 1-coureurs kunnen daar baat bij hebben, aangezien er door de terugkeer van het grondeffect met veel stijvere auto's wordt gereden in 2022.

Daar hoopt Pierre Gasly in ieder geval wel op, want hij verwacht op basis van zijn ervaringen van de afgelopen jaren behoorlijk wat complicaties met de nieuwe generatie F1-bolides. "Het circuit is altijd heel hobbelig geweest. Ik denk dat het qua wegligging heel gecompliceerd gaat worden met deze generatie auto's", vertelt de naar Alpine vertrekkende Fransman in zijn vooruitblik op de Amerikaanse Grand Prix. "De bolides zijn dit jaar heel stijf en dus wordt het voor iedereen een grote uitdaging. Ik heb ook vernomen dat ze enkele delen van de baan dit jaar voor de MotoGP-race opnieuw hebben geasfalteerd, dus hopelijk is de situatie iets verbeterd."

AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda sluit zich aan bij zijn meer ervaren teamgenoot, nadat hij in 2021 zijn eerste F1-race op COTA afwerkte. Daarbij presteerde de Japanner overigens goed, want hij haalde Q3 en werd in de race negende. Hij verwacht dat de hobbels op het circuit ervoor gaan zorgen dat teams naar een compromis moeten zoeken met hun afstelling. "Het aanpassen van de afstelling om beter over de hobbels te gaan is niet wat je wil doen qua prestaties, vooral in de snelle bochten. We moeten dus een compromis vinden. Hopelijk lukt dat en slagen wij erin om onze auto goed bij dit circuit te laten passen. Er is altijd een fijne sfeer op het circuit en dus zou het een leuk weekend moeten worden."