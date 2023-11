Op 5 maart werd het Formule 1-seizoen 2023 afgetrapt in Bahrein, waar Red Bull Racing met een dubbelzege een ongekend succesvol jaar aftrapte. In de kleine tien maanden die sindsdien verstreken won het team negentien van de twintig races en werden beide wereldtitels in een vroegtijdig stadium veiliggesteld. Dit weekend wordt het lange seizoen afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi, de race die Max Verstappen de afgelopen drie seizoenen wist te winnen. Ook is het de race waar hij in 2021 zijn eerste F1-wereldtitel pakte en dus kijkt de Nederlander uit naar het raceweekend. "Abu Dhabi brengt altijd goede herinneringen naar boven bij mij en het team. Het winnen van mijn eerste wereldkampioenschap hier is een herinnering die we nooit zullen vergeten", vertelde Verstappen in zijn vooruitblik op het raceweekend.

Tegelijkertijd is Verstappen ook blij dat het seizoen na het raceweekend op het Yas Marina Circuit ten einde komt. Na de vele raceweekenden, het vele reizen en de vele verplichtingen naast de baan kijkt de drievoudig wereldkampioen uit naar een rustigere winterperiode. "Het is een lang, maar succesvol seizoen geweest en ik kijk ernaar uit om een onderbreking en wat vrije tijd te hebben. Het hele team heeft ongelofelijk hard gewerkt en iedereen verdient rust en tijd met hun familie en vrienden", aldus Verstappen. "Het is de laatste push van het jaar en ik hoop het seizoen met een hoogtepunt af te sluiten."

Perez blij dat druk van ketel is in strijd om tweede plek

Daar waar er voor Verstappen de afgelopen races al weinig op het spel stond, geldt dat in Abu Dhabi ook voor teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan beleeft de laatste weken weer een opleving en met zijn derde plek in de GP van Las Vegas stelde hij ook de tweede plek in het kampioenschap veilig. Daarmee heeft hij Red Bull de eerste een-twee in het rijderskampioenschap ooit bezorgd. Perez kijkt ernaar uit dat hij zonder druk in de strijd om P2 aan het laatste raceweekend van 2023 kan beginnen en hoopt het jaar met een positieve race af te kunnen sluiten.

"De laatste race van 2023! Het was op sommige momenten een zwaar seizoen dat voor mij uit hoogte- en dieptepunten bestond, maar het maakt me heel blij dat ik naar Abu Dhabi ga met de tweede plaats in het kampioenschap veiliggesteld. Ik wil het seizoen positief afsluiten, dus tijdens de tijd in de auto ga ik hard aan de slag om ervoor te zorgen dat we in een goed window zitten", aldus Perez. "De snelheid was in Las Vegas geweldig en ik heb twee geweldige weken gehad qua racen, in Brazilië en Las Vegas heb ik veel plezier gehad. Ik wil nogmaals het maximale uit de auto halen en als we het goed doen, moeten de zaterdag en zondag succesvol kunnen worden."

