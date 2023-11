F1 test automatische oplossing voor regenlichten

Achter de schermen heeft een team van FIA-specialisten de afgelopen weken gewerkt aan nieuwe software waarmee het rode achterlicht automatisch aan gaat wanneer de omstandigheden dit vereisen. Het idee is dat de regenlichten automatisch activeren zodra de wedstrijdleiding de omstandigheden uitroept tot 'Low Grip'. Tot nu toe moesten de coureurs handmatig het regenlicht activeren. Dat kan ertoe leiden dat een rijder dat in het heetst van de strijd even vergeet en daardoor slecht zichtbaar is.

F1-wedstrijdleider Niels Wittich heeft de teams geïnformeerd dat er na de eerste vrije training een korte test plaatsvindt om te zien of de software naar behoren werkt. Hij meldt: “Nadat alle wagens de zwart-wit geblokte vlag hebben gekregen, worden ‘dubbel geel’ en ‘Low Grip’ geactiveerd. Na ongeveer twintig seconden wordt ‘Low Grip’ weer uitgeschakeld. Nog eens tien seconden later wordt VSC geactiveerd. Na ongeveer twintig seconden wordt VSC uitgeschakeld.” De korte test zou voor de FIA voldoende moeten zijn om te bepalen of de softwareveranderingen naar wens functioneren. Bij succes is de kans groot dat de veranderingen volgend jaar worden geïmplementeerd.

Deze test maakt deel uit van een breder FIA-project om het zicht van coureurs in regenachtige omstandigheden te verbeteren. De spray die grondeffectwagens opwerpen, is al geruime tijd een probleem. Eerdere tests met wielkappen om de spray te verminderen, leverden dit jaar niet het gewenste resultaat op.