Hoewel Max Verstappen geen groot fan was van de festiviteiten rond de Las Vegas Grand Prix, leverde de race zelf een groot spektakel op. Na de Nederlandse Grand Prix had de derde Amerikaanse race van het seizoen – die lokaal op zaterdagavond van start ging – de meeste inhaalmanoeuvres van dit jaar. Nu zijn alle teams alweer gefocust op de seizoensfinale in Abu Dhabi, die dit weekend voor de deur staat.

En om die reden ontvangt de Formule 1 veel kritiek. Het personeel van de F1-teams – dat voornamelijk in Engeland woonachtig is – verhuist in een week tijd acht tijdzones naar het westen, om vervolgens twaalf tijdzones naar het oosten te verplaatsen. De situatie werd nog een stukje zwaarder door het feit dat de race op zaterdagavond werd gehouden, waardoor de teams praktisch gezien in het slaapritme van de Japanse Grand Prix zaten. Verschillende teambazen hebben al door laten schemeren dat ze graag willen dat de race volgend jaar enkele uren naar voren wordt gehaald. Aangezien de race dan zal plaatsvinden als het in Europa diep in de nacht is, is het twijfelachtig of de F1 aan dit verzoek gehoor geeft.

Waar Las Vegas dit jaar het begin van een double header was, zal het volgend jaar zelfs het begin van een triple header zijn. Het seizoen zal wederom afgesloten worden in Abu Dhabi, maar het circus reist dan eerst naar Qatar af. AlphaTauri-coureur Daniel Ricciardo was geschokt door deze beslissing. “Wat? Dat meen je niet!”, reageerde de Australiër toen hij erop geattendeerd werd. “Mijn voorkeur heeft het niet. Zeker niet aangezien we aan het einde van het seizoen al gesloopt zijn. Ze moeten de racetijd naar voren halen. Ik heb iets van zes races gedaan en zelfs ik voel hem al zitten, dus hopelijk kunnen ze iets bewerkstelligen. Op donderdag, na die late trainingssessie, voelden we ons allemaal een beetje ijlend en hallucinerend. Vanaf toen voelde het een beetje als een wervelwind”, vertelde de 34-jarige coureur na afloop van de race.

Verstappen stelt Amerika-tour voor

Max Verstappen is voorstander van een nieuwe datum voor de Las Vegas GP. “Volgend jaar is het misschien niet meer mogelijk, maar we moeten het reizen naar Abu Dhabi misschien iets beter maken”, vertelt de drievoudig wereldkampioen. “Momenteel is het zo’n groot tijdsverschil dat – zeker aan het einde van het seizoen als iedereen al moe is – het een beetje te veel is. Het zou ideaal zijn als we een andere datum kunnen vinden, want ik denk dat we meer een soort Amerika-tour moeten doen”. Noord-Amerika telt op het moment vijf races op de kalender, waarvan alleen de weekenden in Mexico-Stad en Austin op elkaar aansluiten.

Zijn teamgenoot Sergio Perez is ook voorstander van een nieuwe datum en ziet graag Las Vegas als seizoensafsluiter. “Ik denk dat het fantastisch eerste evenement was, maar zoals Max zegt, alleen al bij de gedachte dat we nu naar Abu Dhabi moeten gaan, wat waarschijnlijk ook nog eens de grootste reisafstand van het jaar is… Ze moeten er een blik op werpen en Vegas de laatste race maken”, concludeert de Mexicaan.