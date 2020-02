Verstappen over spin in grindbak: “Raakte een natte plek”

“Het weer werkte niet echt mee. We hebben daardoor niet zoveel gereden als we wilden, maar dat is voor iedereen hetzelfde”, zei Verstappen na de ochtendsessie achter de Red Bull-garage. “Maar wel jammer natuurlijk. We hadden nieuwe onderdelen op de auto, dus dan wil je wel die aerodynamische tests uitvoeren. We hebben echter alles geprobeerd wat we wilden en een idee van de auto kunnen krijgen. Alles bij elkaar was het wel een positieve ochtend. Alles leek goed te werken.”

“Ik raakte de witte lijn, waar het waarschijnlijk nog een beetje vochtig was”, vertelde Verstappen over het moment waarbij hij in de grindbak bij de vijfde bocht belandde. “Ik zag het onder het rijden niet, maar later bij het terugkijken van de onboard-beelden wel. Helaas ging ik daardoor het grind in, maar gelukkig was er geen schade. Alleen voordat de auto terug is en de stenen allemaal uit de auto zijn gehaald, ben je twintig tot dertig minuten verder.” Verstappen was echter niet de enige die daar van de baan raakte. Ook Sebastian Vettel en Valtteri Bottas gingen er bij bocht 5 naast. Zij konden echter zonder veel problemen ver rijden, waardoor het tijdverlies voor hen beperkt bleef.

Red Bull lijkt tijdens de tweede wintertest niet aan het indrukwekkende aantal ronden van de eerste week te komen. Maar volgens Verstappen, die donderdagochtend slechts 31 rondjes aflegde, wordt daar ook niet op gemikt. “Het is nooit ons doel geweest om net zoveel te rijden als vorige week. We hebben al onze lange runs reeds gedaan. Het gaat er nu om dat we onderdelen checken en dingen gaan proberen. Soms werkt er iets niet goed, maar de auto is ook erg complex, dus het kost soms wat tijd voordat je iets voor elkaar hebt. Maar dat is de reden waarom we soms niet zoveel rijden.”

Alexander Albon zit op donderdagmiddag achter het stuur van de RB16.