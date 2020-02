Ferrari wil snel met Vettel praten over contractverlenging

Ferrari heeft Charles Leclerc al langer vastgelegd en wil ook graag door met Sebastian Vettel, zegt teambaas Mattia Binotto: “Ik heb het al eerder gezegd: Seb is onze eerste keuze. Het is een geweldige line-up, misschien wel de beste in de Formule 1. Daar ben ik erg trots op. We beginnen bijtijds aan de gesprekken met Seb. We zijn ons er allemaal van bewust dat het contract afloopt, maar we zullen snel gaan praten en kijken waar onze beider belangen liggen.”

Vettel zelf wilde niet al te diep ingaan op de materie en zei er het volgende over: “Het lijkt me duidelijk dat we op het moment met andere dingen bezig zijn en daarom zeg ik nu ook niets. We weten wat we willen bereiken, waar we heen willen en waar we nu staan.”

Aan motivatie ontbreekt het in ieder geval niet bij de viervoudig wereldkampioen: “Ik doe nu al een tijdje mee, maar ik houd nog steeds van mijn vak. Ik vind racen geweldig en kon vorige week dan ook niet wachten weer in de auto te stappen.”

Met medewerking van Jonathan Noble