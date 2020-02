Testupdate 15u: Teams bezigen raceruns op voorlaatste middag

Snelle tijden hebben we in het eerste uur van de middagsessie nog niet gezien. Daniel Ricciardo en Alex Albon kwamen beide in actie, enkel Lewis Hamilton liet zich nog niet zien. Sebastian Vettel gaat om 15.00u nog altijd aan de leiding, hij en een aantal andere coureurs zijn bezig met racesimulaties.

Mis niets van de testdag met ons liveblog: LIVE: De vijfde Formule 1-testdag in Barcelona

Tussentijden Formule 1-wintertest 2 - dag 2 15.00u: