Testupdate 16u: Hamilton valt stil met technisch probleem

De sessie werd donderdagmiddag stilgelegd nadat Lewis Hamilton stilviel. De Mercedes W11 gaf de geest bij het uitkomen van bocht 5 waarna hij bij bocht 6 tot stilstand kwam. De Brit had op dat moment veertien ronden gereden.

Antonio Giovinazzi kwam aan het eind van het tweede uur weer in actie. De Italiaan stond enige tijd binnen nadat hij vanochtend crashte in bocht 4. Red Bull-coureur Alex Albon reed in de eerste twee uur van de sessie veertien ronden.

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly heeft de 100 ronden-barrière geslecht.

Tussentijden Formule 1-wintertest 2 - dag 2 16.00u: