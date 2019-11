Verstappen vliegt naar pole: "Wil het karwei nu wel afmaken"

Verstappen liet er in Sao Paulo bepaald geen gras over groeien. In iedere sessie vatte hij de koe bij de horens en maakte hij de concurrentie duidelijk dat er deze zaterdag voor hen niets te halen viel. Dat bleek in de allesbeslissende Q3 ook nog te kloppen. Verstappen pakte daarin brutaal de kop met zijn eerste run en was bovendien de enige coureur die onder die toptijd dook tijdens zijn tweede run aan het eind van Q3. De tweede pole uit zijn carrière, die van Mexico telt door de gridstraf immers niet, was daarmee en feit.

Vooral de dominante manier waarop hij naar pole stormde beklijft, zo ook bij Verstappen. "De auto was heel erg goed vandaag", sprak hij meteen na afloop met een grote glimlach op zijn gezicht. "De baantemperatuur was voorafgaand aan de kwalificatie nog wel een beetje veranderd, dus daar moesten we ons even op aanpassen. Maar dat ging prima. Vanaf Q1 was het al net alsof ik vloog met de auto. Ik heb echt genoten van het rijden vandaag en ben natuurlijk heel erg blij met deze pole-position."

De eerste ronde van Verstappen uit Q3 had dus al volstaan, maar het tekent de winnaar in hem dat hijzelf niet tevreden was met die poging. Het team vertelde hem over de boordradio weliswaar 'that's still P1 mate', maar de Limburger wilde in de afsluitende run duidelijk meer. "Ik probeerde [in die eerste run] een wat andere lijn te rijden en bovendien was de baan toen alweer iets warmer geworden. Daardoor kreeg ik ineens met overstuur te maken en ging ik een beetje wijd. Maar goed: gelukkig verliep de tweede ronde nog net iets beter, dus uiteindelijk is het helemaal goed zo."

Rest alleen nog de vraag of Verstappen zijn pole morgen kan omzetten in zijn eerste zege op Braziliaanse bodem. Die leek er zoals bekend vorig jaar al te komen, maar destijds gooide een touché met achterblijver Ocon roet in het eten. "Ja, maar ik probeer het karwei nu wel af te maken", toont Verstappen zich ook alvast gemotiveerd voor het vervolg op zondag.

