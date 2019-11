Verstappen op briljante wijze naar tweede pole-position in F1

Red Bull-teambaas Christian Horner wond er geen doekjes om toen hem vlak voor de kwalificatie gevraagd werd wat hij voor zijn veertigste verjaardag wilde hebben: de pole-position. Zeker geen onrealistische wens, gezien de tweede tijd van Max Verstappen in de derde vrije training eerder op de dag. De Nederlander ging in de laatste oefensessie maar 0.026 seconde langzamer dan regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, die de snelste tijd reed. Red Bull zat er dus goed bij, al werd er nog steeds gevreesd voor het extra vermogen waarover de concurrentie aan het einde van elke kwalificatie beschikt. Wie zondag in elk geval niet van pole zou starten, was Charles Leclerc. De Ferrari-coureur moet in Brazilië een gridstraf van tien plekken incasseren omdat hij naar zijn vierde interne verbrandingsmotor van het seizoen is gewisseld.

Q1: Verstappen begint sterk

Verstappen kende een prima begin van de kwalificatie op Interlagos. De coureur van Red Bull noteerde in het eerste deel van het drieluik een 1.08.242, waarmee hij de snelste man was in Q1, terwijl hij tijdens zijn snelle ronde ook nog met verkeer te kampen had én een klein foutje maakte. Charles Leclerc bracht zijn Ferrari naar de tweede tijd met een 1.08.496, terwijl Alexander Albon de goede vorm van Red Bull onderstreepte door een 1.08.503 te rijden, waarmee hij aan het einde van de eerste sessie derde stond. Valtteri Bottas, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton noteerden respectievelijk de vierde, vijfde en zesde tijd, op drie tienden van Verstappen.

Carlos Sainz Jr. werd tijdens zijn eerste snelle ronde getroffen door een motorgerelateerd probleem, waardoor de McLaren-coureur geen tijd zou rijden in Q1 en dus al snel klaar was in de voorlaatste kwalificatie van het jaar. Daniil Kvyat, Lance Stroll, George Russell en Robert Kubica werden op basis van hun tijd geëlimineerd.

Q2: Verstappen opnieuw bovenaan

Ook tijdens het tweede deel van de kwalificatie maakte Verstappen een sterke indruk. De Limburger noteerde opnieuw de snelste tijd, ditmaal door een 1.07.503 op de klokken te brengen. Leclerc reed op een kleine vier tienden de tweede tijd, maar deed dit wel op de hardere medium compound, waardoor er voor Ferrari nog meer in het vat leek te zitten. De Monegask was overigens ook de enige die aan het begin van Q2 naar buiten ging op het geel gemarkeerde rubber. Vettel en Hamilton waren op een halve seconde derde en vierde, terwijl Albon Bottas nipt voor bleef voor P5.

Een iets lagere baantemperatuur en een dubbele gele vlag voor een gespinde Antonio Giovinazzi zorgden ervoor dat er aan het einde van de sessie maar weinig verbeteringen waren. Alle coureurs die na de eerste runs in de gevarenzone zaten, stonden daar na hun tweede run nog steeds. Voor Lando Norris, Daniel Ricciardo, Giovinazzi, Nico Hülkenberg en Sergio Perez zat de kwalificatie er daarmee op.

Q3: Verstappen maakt af

Kon Verstappen in Brazilië dan zijn tweede pole-position in de Formule 1 veroveren? Hamilton bracht het spel op de wagen met een 1.07.861, waar Vettel en Leclerc vervolgens onder gingen met een 1.07.631 en een 1.07.728. Verstappen was op dat moment echter nog bezig aan zijn eerste snelle ronde. De Limburger klokte inclusief een stuiter over de kerbs een 1.07.623, waarmee hij na de eerste runs bovenaan stond. Het verschil met Vettel bedroeg echter maar 0.008 seconde, waarmee een zinderende slotfase in het verschiet leek.

Met nog twee minuten op de klok stroomde de pits weer leeg. Verstappen zat tijdens zijn tweede snelle ronde in de eerste sector iets boven zijn eigen tijd, maar reed een magistrale tweede sector, waardoor er aan het einde van de ronde een 1.07.508 achter zijn naam stond. De concurrentie beet zich stuk op die tijd, waarmee de tweede pole van de Nederlander in de Formule 1 een feit was. Vettel verbeterde zich niet en staat zondag naast de Red Bull-coureur op de eerste startrij, doordat Hamilton bleef steken op een 1.07.699. Leclerc noteerde de vierde tijd, maar gaat dus nog tien plaatsen achteruit vanwege zijn gridstraf. Bottas schuift zo door naar de tweede startrij, terwijl Alexander Albon en Pierre Gasly de derde rij delen. Romain Grosjean, Kimi Raikkonen en Kevin Magnussen maakten de top-tien in de Braziliaanse kwalificatie compleet, maar gaan dus eveneens nog een plek naar voren dankzij de motorwissel bij Leclerc.

De Grand Prix van Brazilië gaat zondag om 18.10 uur van start.

Uitslag van de Formule 1-kwalificatie op Interlagos:

Een ronde over het circuit van Interlagos: