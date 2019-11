Verstappen stelt onomwonden: “Dit is mijn derde pole”

“Dit is mijn derde”, verbeterde Verstappen de host van de persconferentie, nadat die net had verkondigd dat de Nederlander in Brazilië zijn tweede pole-position had behaald. De Red Bull-coureur pakte eerder dit jaar in Hongarije zijn eerste pole in de Formule 1. Hij was eind vorige maand ook de snelste in de kwalificatie in Mexico, maar kreeg vervolgens een gridstraf omdat hij aan het einde van zijn laatste snelle ronde een gele vlag had genegeerd. Verstappen behield wel zijn snelste tijd in de kwalificatie, maar vertrok op zondag dus niet van de eerste startplek, waarmee er volgens de officiële cijfers geen sprake is van een pole. “Dit is mijn derde”, verduidelijkte Verstappen nog eens aan Sebastian Vettel en Lewis Hamilton, die tweede en derde waren in de kwalificatie. “Hij zei dat het mijn tweede is maar het is mijn derde.” Vervolgens stelde de host voor om de discussie te bewaren voor na de persconferentie.

Het is sinds de introductie van de V6-hybridemotor in 2014 nog niet eerder voorgekomen dat Red Bull drie keer de snelste was in de kwalificatie in een seizoen. “Dat is natuurlijk iets goeds”, reageerde Verstappen op een vraag van Motorsport.com. “We hebben ons gedurende dit seizoen voortdurend verbeterd. Sommige banen liggen ons natuurlijk beter dan anderen. Een jaar geleden waar we hier ook vrij sterk, maar dit jaar hebben we een stap naar voren gezet. We hebben geleerd van de fouten die we in de afgelopen races hebben gemaakt, zijn steeds sterker teruggekomen en alles lijkt nu goed te werken." Verstappen zou Verstappen niet zijn als hij niet nog een blijk van zijn ambities zou geven: "We zijn blij met het feit dat we drie poles hebben gepakt maar er staan meer races op de kalender dus we willen vaker op pole-position kunnen staan.”

Verstappen domineerde zaterdag de kwalificatie voor de Braziliaanse Grand Prix door in alle sessies de snelste tijd te rijden. Op de vraag of de sterke vorm van Red Bull op het circuit van Interlagos voor hem als een verrassing kwam, antwoordde hij: “Ik denk dat onze laatste paar races ook al vrij sterk waren. We hebben voor vandaag iets aan de auto veranderd, wat erg goed leek te werken. De wagen kwam in de kwalificatie echt tot leven. Ik had een erg goede balans en in Q2 voelde alles allemaal uitstekend aan. In Q3 werd de baan iets warmer, waardoor het iets lastiger werd om een goede rondetijd te rijden, maar mijn laatste ronde was best aardig. Er zijn achteraf gezien altijd dingen die beter hadden gekund, maar dat rondje bleek voldoende.” Verstappen toonde zich hoopvol voor de race: “De auto was gisteren al aardig, vandaag hebben we hem nog iets weten te verbeteren en normaal gesproken gaat het in de race nog beter bij ons. We zullen zien.”