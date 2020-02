Verstappen over concurrentie: "Niets zorgwekkends gezien"

Op de laatste van zes testdagen op het circuit van Barcelona ging dan eindelijk het tempo bij Red Bull omhoog. Met nog een half uur op de klok noteerde Verstappen een 1.16.269, waarmee hij de tweede stek opeiste in de tijdenlijst en maar 0.073 langzamer was dan Bottas, die een 1.16.196 reed. Maar een belangrijke kanttekening hierbij is dat de Fin op de zachtste band van Pirelli reed en de Nederlander op de op één na zachtste compound. Volgens de bandenleverancier is het verschil tussen de C4- en C5-band ongeveer een halve seconde waard.

Een zeer bemoedigende afsluiting van de twee testweken dus, vond ook Verstappen zelf. “Het was een goede voorbereiding”, stak de achtvoudig Grand Prix-winnaar tegenover onder andere Motorsport.com van wal achter de Red Bull-garage. “We hebben over alle dagen genomen alles geprobeerd wat we wilden, dus daar ben ik erg blij mee. De auto voelt goed. Ik hoop nu dat dat in Melbourne ook zo zal zijn. We zullen er daar achter komen. Over het geheel genomen heb ik niets te klagen. Er zijn natuurlijk dingen die nog beter kunnen, maar dat is altijd zo. Een auto is nooit perfect.”

Over de zogenoemde 'push laps' die hij op de laatste dag uitvoerde, vertelde Verstappen: “De anderen hadden dat al eerder gedaan en natuurlijk was dat iets wat ook nog op ons programma stond. Het is veel leuker om op die manier met de auto te rijden in plaats van alleen maar een heleboel rondjes achter elkaar te rijden. Het leek allemaal behoorlijk goed te werken. We hebben niet met de zachtste compound gereden, maar de balans van de auto was goed.” Op de vraag of hij echt compleet tevreden is, antwoordde hij: “Ja, ik ben blij, maar dat betekent nog niet dat we niet moeten pushen om de auto verder te verbeteren. Maar je mag natuurlijk best blij zijn als alles goed aanvoelt.”

Of er een team is geweest dat in de afgelopen twee weken met name zijn aandacht heeft getrokken? Verstappen: “Ik denk dat we niets zorgwekkends hebben gezien. Maar we weten allemaal wie er ook erg snel is en dat is Mercedes. Zij zullen altijd wel heel snel zijn. Maar aan de andere kant: ik kijk niet al te veel naar ze, want je weet niet precies waar zij mee bezig zijn. Dus het is beter om je jezelf te focussen.” Samenvattend: "Het was een goede start."