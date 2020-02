Hamilton kritisch op Pirelli: "We hebben betere banden nodig"

Pirelli lag de afgelopen seizoenen meermaals onder vuur vanwege de hoge slijtage en het sensitieve karakter van het rubber. Voor dit seizoen werden nieuwe banden getest met een groter window, maar teams stemden tegen de invoering van deze Pirelli’s. Daarom worden de banden van 2019 weer gebruikt, maar door de betere aerodynamische prestaties van de 2020-auto's is de leverancier genoodzaakt de bandendruk verder op te voeren. Dit om te voorkomen dat er technische problemen optreden.

Hamilton is echter niet overtuigd en gelooft dat de situatie verder moet verbeteren. Op een vraag van Motorsport.com over de aangepaste bandendruk voor dit seizoen, zei de wereldkampioen: “Ze kwamen met banden voor 2020, maar die waren nog slechter. Voor ons was het makkelijker om dan nog maar een seizoen te rijden met dezelfde banden. Ze pompen ze nu harder op, maar dat is niet geweldig. Vorig jaar was het prima, maar nu zijn ze veel te hard. Ik denk dat we moeten zorgen dat we altijd met de beste technologie moeten werken, ook wat betreft de partners. We zullen blijven pushen om de banden beter te maken."

Vorig jaar verstuurde de FIA een document naar Pirelli waarin de gewenste parameters opgenomen waren. Ook de coureurs hebben gesprekken gevoerd met Pirelli om invloed uit te oefenen op het karakter van de banden. De Formule 1 begint komend seizoen aan een nieuw tijdperk met de invoering van de 18 inch-banden, Hamilton vindt dat de focus daarom nu vooral op de banden voor 2021 moet liggen.

“We moeten zorgen dat races leuker worden”, aldus Hamilton. “Haal aero weg en geef ons betere banden. Dat laatste is het belangrijkste: we hebben gewoon betere banden nodig. We hebben jaren en jaren gesproken over de degradatie en over de thermische degradatie. Maar vervolgens zaten we in Brazilië in een vergaderzaal met Pirelli en hadden ze blijkbaar nog nooit gehoord van thermische degradatie. Ze zeiden: ‘Dit is de eerste keer dat wij daarvan horen!’ We proberen de communicatie dus ook te verbeteren. Wat betreft dat document, ik weet niet wie dat geschreven heeft, maar de voorgestelde banden voor 2020 waren in ieder geval niet goed genoeg. Ik hoop dat we in 2021 betere parameters hebben en dat zij of een andere leverancier dan wel kunnen leveren.”

Met medewerking van Jonathan Noble en Stuart Codling