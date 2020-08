Verstappen: "P4 niet wat we willen, maar gun het Hülkenberg wel"

Verstappen wist op voorhand al dat de kwalificatie zijn grootste uitdaging van het weekend zou worden. "In de kwalificatie kan het best spannend worden om P3 te pakken, maar op zondag zou het normaal gezien weer een eenzame race moeten worden." Op het moment suprême bleken deze woorden hout te snijden, het eerste deel ervan althans. Op zaterdag was het namelijk geen 'walk in the park' op weg naar P3. De achtvoudig GP-winnaar moest ook de Hulk voor laten gaan en genoegen nemen met de laatste plek op de tweede startrij.

"Uiteindelijk is P4 niet helemaal zoals we graag willen, maar je kunt duidelijk zien dat Racing Point deze week een stap heeft gezet. En dan is het natuurlijk wel mooi dat Nico die derde plaats pakt", laat Verstappen meteen na afloop in gesprek met Ziggo Sport weten. De Nederlander heeft al eerder aangegeven Hülkenberg 'F1-waardig' te vinden en hoopt dat deze uitschieter hem op het juiste spoor zet aan de onderhandelingstafel. "Het zou natuurlijk mooi zijn als zo'n resultaat voor hem kan leiden tot weer een zitje voor volgend jaar."

Racepace beter dan Racing Point, éénstopper schier onmogelijk

Voordat het zover is, wil Verstappen de Duitser te grazen nemen op zondag. "Normaal gezien zijn wij in de race wel sneller", mikt Verstappen duidelijk op de laatste podiumplek. Daarnaast zou het op zondag sowieso beter moeten gaan. "Het heeft vandaag ook niet meegeholpen dat ik steeds op verschillende banden heb gereden. Zacht, medium, hard en dan weer hard, medium, zacht. Over het algemeen was de balans in onze auto ook niet top met deze wind. Dat is natuurlijk voor iedereen hetzelfde, maar onze auto lijkt daar gevoelig voor te zijn. Daardoor verloor ik in de laatste ronde veel tijd in de tweede sector, maar goed: het is wat het is."

Een interessant aspect is dat Verstappen als enige coureur uit de top-tien op de hardste band mag starten. Het is een direct gevolg van een tactische zet in Q2. Waar nagenoeg alle coureurs in die sessie naar de mediums grepen, kozen Verstappen en Red Bull voor de band met witte wangen. "We hebben inderdaad wat anders geprobeerd en gelukkig kwamen we Q2 door op die band." Het maakt dat Verstappen zondag op een andere strategie vertrekt, al moeten fans zich daarmee nog niet bepaald rijk rekenen. "Nee, dit is gewoon een andere strategie. Ik denk dat niemand voor een éénstopper gaat, maar we gaan het zien."