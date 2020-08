Verstappen: "Hülkenberg verdient een zitje in de Formule 1"

Hülkenberg zou eigenlijk een test op de Nürburgring afwerken, maar een telefoontje van Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer besloot anders. De Hulk haalde snel zijn raceschoenen en een andere helm op en sprong in het eerstvolgende (privé-)vliegtuig naar Birmingham. Een negatieve coronatest deed vervolgens de rest, waardoor Hülkenberg na drie races afwezigheid alweer kon terugkeren in het F1-circus.

Op zaterdag bleef de Duitser vervolgens steken op P13, maar volgens Verstappen is dat gezien de fysieke belasting niet zo gek. "Ik kon vrijdag na de eerste training al zien dat zijn nek een beetje naar één kant hing. Hij heeft sowieso een vrij lange nek en dat helpt in F1 niet echt mee, dat is niet fijn", aldus Verstappen tijdens de online persconferentie. "Verder is het gewoon lastig. Je kunt fysiek trainen wat je wilt, maar je voelt die eerste keer in een F1-auto toch wel behoorlijk. Zeker met deze snelheden en zeker op dit circuit. Ik weet zeker dat hij het zaterdagochtend wel behoorlijk heeft gevoeld toen hij wakker werd."

Los daarvan vindt Verstappen dat Hülkenberg weer een permanent stekje in de hoogste raceklasse verdient. Toen de Hulk als F1-analist werkzaam was voor RTL Duitsland liet de Nederlander al weten 'je hoort eigenlijk hier in de paddock te zijn, want er lopen wel enkele coureurs rond die langzamer zijn'. In Groot-Brittannië herhaalt Verstappen dat nog meer eens. "Nico is blij om hier te zijn en hoort hier eigenlijk ook gewoon te zijn. Hij verdient namelijk een plekje op de grid."

Ook Mercedes-coureurs loven Hülkenberg

Naast Verstappen is het Mercedes-duo eveneens lovend over Hülkenberg. Volgens Lewis Hamilton en Valtteri Bottas presteert Hülkenberg naar behoren zonder noemenswaardige voorbereiding. "Dit is niet het makkelijkste circuit om op te beginnen, maar Nico is een goede coureur. Als iemand het kan, dan is hij het wel", laat de regerend wereldkampioen weten. "Ik weet zeker dat hij het fysiek wel heeft gevoeld, maar hij doet het dusver erg goed, zeker voor een eerste race als invaller. Het blijft natuurlijk een enorme uitdaging voor hem op zo'n korte termijn, maar hij heeft gelukkig veel ervaring uit het verleden en noteert aardige rondetijden. Ik hoop persoonlijk dat hij zondagmiddag een goede race heeft", vult Bottas zijn teamgenoot aan.

VIDEO: Waarom Hülkenberg in eerste instantie het veld moest ruimen bij Renault