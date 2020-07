Hülkenberg debuteert als analist in F1-uitzending RTL Duitsland

In 2010 en tussen 2012 en 2019 reed Nico Hülkenberg negen seizoenen in de Formule 1 voor Williams, Force India, Sauber en Renault. Zijn contract bij het fabrieksteam werd vorig jaar echter niet verlengd en het lukte de Duitser ook niet om een ander plekje te vinden voor 2020. Daardoor zat Hülkenberg vorig weekend, tijdens de opening van het F1-seizoen in Oostenrijk, thuis op de bank te kijken naar de race.

Ook dit weekend is Hülkenberg weer aandachtig toeschouwer als de Formule 1 op de Red Bull Ring de GP van Stiermarken afwerkt. Het grote verschil is echter dat hij dat nu niet meer thuis op de bank doet, maar in de studio van RTL Duitsland. Hülkenberg treedt op als analist, naast presentator Florian König en analist Timo Glock. “Zondag is het weer zo ver, dan ben ik eindelijk weer voor de camera en op televisie te zien – na lange afwezigheid”, vertelde de man die van start ging in 177 Grands Prix.

“Dit keer echter, voor het eerst voor mij, in een heel andere rol. Natuurlijk is dat voor mij een geheel nieuwe situatie en daarom ben ik ook lichtjes gespannen. Ik heb er veel zin in, tot dan!”, sluit Hülkenberg zijn videoboodschap af.