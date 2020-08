Hülkenberg: "Een lach op mijn gezicht, maar juich niet te vroeg"

Waar Hülkenberg vorig weekend een plekje in Q3 misliep, ging het ditmaal crescendo. Alhoewel, de Hulk maakte het naar eigen zeggen nog even spannend in de tweede sessie. "Deze kwalificatie was nog best verraderlijk hoor. Ik maakte het vooral lastig voor mezelf en was bang dat ik de auto had beschadigd in Q2", duidt hij op dat momentje naast de baan bij het uitkomen van Becketts.

Hülkenberg overleefde het moment echter zonder kleerscheuren en kwam in het beslissende bedrijf ijzersterk voor de dag. "Ik heb gewoon alles gegeven en ben behoorlijk verrast dat ik hier sta. Het tovert natuurlijk wel een grote glimlach op mijn gezicht", lacht de man uit Emmerik onder zijn mondkapje. "Of ik hiermee goede reclame voor mezelf heb gemaakt met het oog op volgend jaar? Nou ja, het is nog maar zaterdag hè. Het draait vooral om zondag, al is dit al wel een hoogtepuntje voor mij. Maar ik wil niet te vroeg juichen, want morgen wordt het pas echt belangrijk."

Des te meer omdat de Hulk nog niet precies weet wat hem op zondag te wachten staat in F1 anno 2020. "De race van morgen ga ik in ieder geval voelen, zeker doordat ik vorige week geen ervaring op heb kunnen doen. Alles is dus alsnog nieuw met deze auto. Maar goed: ik zal er alles aan doen wat ik kan om zo goed mogelijk voor de dag te komen en om deze auto te finishen op een positie waar hij thuishoort", zo sprak de 'comeback kid'. Het zou hoe dan ook een mooie bekroning zijn van twee enerverende weken. "Het is zeker een hele gekke tijd of het zijn het eigenlijk gekke tien dagen geweest. Het was vorige week prachtig om terug te komen, al kreeg ik op zondag wel een domper te verwerken toen ik niet kon starten." Deze zondagmiddag wacht de best mogelijke herkansing, met wellicht zelfs een kans op zijn eerste podiumplaats in F1.

