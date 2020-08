Bottas jubelt na pole Silverstone, Hamilton erkent zijn meerdere

Bottas was zaterdag duidelijk de betere van de twee Mercedes-rijders. De koele Fin klokte in Q1, Q2 én Q3 telkens de beste tijd en pakte zo zijn dertiende pole in de Formule 1.

Dat was een mooie comeback van Bottas na vorig weekend, toen hij op drie tiende werd gereden door zijn illustere teamgenoot. Bottas licht toe dat hij sindsdien hard heeft gewerkt om die kloof te dichten. "Van vorig weekend tot nu hebben we van alles geprobeerd om de wagen nog te verbeteren, en Lewis en ik hebben als rijders ook nog wat extra's proberen te vinden", aldus Bottas. "Wat mij betreft heb ik qua afstelling en rijstijl nog wat meer gevonden. Het ging vanaf de start van het weekend de goede kant op voor mij."

Vooral de afstelling van de wagen was voor Bottas een aandachtspunt, want vorig weekend ging het kamp van de Fin de verkeerde richting uit. Nu voelde Bottas zich veel beter in de auto. "Ik kan niet teveel in details treden, maar we hebben voor mij de afstelling van de wagen kunnen verbeteren", licht hij toe. "Ik had vorig weekend een achterstand. Het was geen slechte wagen, maar het ging vooral om de richting die we hadden gekozen. Ik hoop dat de wagen nu optimaal is voor zowel de kwalificatie als de race."

"Tussen de races door analyseren we alles van het voorgaande raceweekend, de set-up maar ook mijn rijstijl. Dat is het standaardproces, om eerlijk te zijn. En dit weekend wist ik bepaalde dingen beter uit te voeren dan vorige week. In de kwalificatie heb ik zeker beter gepresteerd."

Hét thema van het weekend is de bandenslijtage, die vorige week al groot was en nu met nog zachtere Pirelli's voor vraagtekens zorgt. In die mate zelfs dat enkele rijders, waaronder Bottas, in Q3 naar de medium overstapten voor een enkele snelle ronde.

Bottas kwalificeerde zich ook op die geel gemarkeerde band in Q2 en mag dus op dat setje starten. Toch is zelfs zonder de zachte band een eenstopper niet waarschijnlijk, denkt Bottas. "Een eenstopper wordt heel moeilijk hier met de compounds die we dit weekend ter beschikking hebben", aldus de Fin. "De strategie zal dit weekend heel anders zijn, dat zal het team vanavond nog goed bestuderen. Ikzelf verwacht natuurlijk gewoon om te winnen, dat is altijd zo als je vanaf pole vertrekt."

Lewis Hamilton keek sip nadat hij door zijn teamgenoot werd verslagen op eigen terrein. "Dat was niet zo best. Voor mij was het gewoon geen perfecte laatste ronde", stelde Hamilton. "Maar Valtteri deed het goed en verdient dus de pole."

Ook de zesvoudige wereldkampioen verwacht geen mirakels met een eenstopstrategie. "Nee, ik denk niet dat veel mensen daartoe in staat zullen zijn. Ik moest vorig weekend de banden al flink managen en de band hield het niet uit tot het einde, dus het is hoogst onwaarschijnlijk dat mensen morgen slechts één keer zullen stoppen."