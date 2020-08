Verstappen overwegend tevreden: "Maar gaat eenzame race worden"

Verstappen weet op voorhand namelijk al dat een derde plek onder normale omstandigheden het hoogst haalbare is. Tegen Mercedes is nou eenmaal geen kruid gewassen. Warmer weer en zachtere Pirelli-banden kunnen wel iets helpen, maar normaliter niet voldoende om het merk met de ster het vuur aan de schenen te leggen. "Ik moet er vooral zijn om te kunnen profiteren", zo liet de Limburger al eerder weten.

De vrijdagse trainingen van het tweede weekend op Silverstone hebben dat beeld bevestigd. Aan de voorkant valt er zonder chaos niets te halen, terwijl de verschillen aan de achterkant juist klein zijn. Dat Racing Point over één ronde snel is was wel al bekend, maar vrijdag stak ook Verstappens voormalige teamgenoot Ricciardo ineens zijn neus aan het venster. De Australiër staat zelfs voor Verstappen in de tijdenlijst, al ligt laatstgenoemde daar niet bepaald wakker van. "Het kan in de kwalificatie wel even spannend worden met dat groepje achter ons, maar in de race zou het weer vrij eenzaam moeten zijn."

Over het afgewerkte programma is Verstappen op zich tevreden. "Het was al met al een prima vrijdag. We hebben ons eigen programma kunnen afwerken en daar ben ik blij mee", zo liet de achtvoudig GP-winnaar meteen na afloop van de tweede vrije training weten. "Het gat met Mercedes is nog wel steeds groot, maar goed: dat viel ook te verwachten. Je kunt zo'n achterstand nou eenmaal niet in een paar dagen inlopen. We doen in ieder geval wat we kunnen."

Of we op zondag spektakel krijgen is grotendeels afhankelijk van het Pirelli-rubber. Vorige week gaven meerdere linker voorbanden de geest, al denkt Verstappen dat teams het niet nogmaals zover laten komen. De tactische plannen worden simpelweg aangepast, zeker door de nog zachtere banden voor dit weekend. "De degradatie is veel groter [dan vorige week], dus dat wordt interessant. Een eenstopper is volgens mij bijna onmogelijk, dus ik verwacht veel tweestoppers tijdens de race. Maar ik denk niet dat het de verhoudingen echt zal veranderen." Eén of twee pitstops, Verstappen rekent zondag op het inmiddels vertrouwde beeld: "Ik denk dat het weer een eenzame wedstrijd gaat worden."

VIDEO: De lekke banden van vorige week op Silverstone geanalyseerd